Benzin, Motorin ve LPG'ye BÜYÜK İNDİRİM YOLDA 1 EYLÜL 2022

Petrol fiyatları 28 ayın en uzun düşüş serisini yaşarken akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. Cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim olasılığı oluştu. LPG'de ise indirim için hafta başı işaret edildi. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 1 Eylül 2022 Perşembe benzin, LPG ve motorin fiyatları.

Petrol, küresel bir yavaşlamanın enerji talebine zarar vereceğine ilişkin endişelerin, OPEC+ arzında potansiyel bir kesinti ve ABD ham petrol stoklarında önemli bir düşüş de dahil olmak üzere yükselişe işaret eden gelişmeleri gölgede bırakmasıyla Eylül ayına düşüşle başladı. Petrol fiyatlarında 28 ayın en uzun düşüş serisi yaşanırken akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte detaylar…

SON DAKİKA: BENZİN BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM

Geçtiğimiz hafta motorine tam iki haftada beş kez zam yapılmıştı. Yapılan zamla birlikte motorinin litresi 30 TL'ye dayandı. Motorin zamlarına karşın benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Benzinin litresine 1 lira 4 kuruşluk indirim uygulandı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim olasılığı oluştu. LPG'de ise indirim için hafta başı işaret edildi. Rakam belirtilmedi.

PETROL FİYATLARINDA NİSAN 2020’DEN BU YANA İLK

ABD ham petrolü (WTI), aralarında Fed’in de olduğu merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için politikalarını sıkılaştırmasıyla, Ağustos’ta art arda üçüncü ayında da değer kaybederek 89 dolara geriledi. Bu, Nisan 2020’den beri en uzun düşüş serisi oldu. Brent petrol ise yüzde 0,5 düşerek 95,03 dolara geriledi.

Petrol, Fed ve diğer merkez bankalarının faiz oranlarını artırarak resesyon endişelerini körüklemesiyle Ağustos ayına kadar geçen üç aylık sürede yüzde 20’den fazla değer kaybetti. Bu düşüş, Rusya’nın Şubat sonunda Ukrayna’yı işgalinden bu yana ham petrolün tüm kazanımlarını geri vermesine neden olurken Suudi Arabistan’ı OPEC+ ülkelerinin arzı azaltabileceğinin işaretlerini vermeye sevk etti.

OPEC+ 5 EYLÜL'DE TOPLANACAK

23 ülkeden oluşan OPEC+ koalisyonunun enerji bakanları, son toplantılarında küçük bir arz artışını kabul ettikten sonra üretim politikasına karar vermek için 5 Eylül'de toplanacak. Gelecek haftaki etkinlik öncesinde, grubun Ortak Teknik Komitesi bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol piyasalarına ilişkin görünümünü sıkılaştırmıştı.

OPEC+ bakanlarının değerlendirebileceği konular arasında, Ukrayna'daki savaşla birlikte Rusya'yı enerji gelirlerinden mahrum etmek amacıyla Rus ham petrolünün fiyatını sınırlamaya yönelik ABD’nin liderlik ettiği bir plan yer alıyor. Teklif, İngiltere hükümetinin onayını işaret etmesiyle destek topluyor. Hazine Bakanı Janet Yellen de dahil olmak üzere G-7 Maliye Bakanları Cuma günü planı görüşecek.

Öte yandan, OPEC+ koalisyonu küresel piyasalar için görünümünü sıkılaştırdı.

1 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN, MOTORİN, LPG)

İSTANBUL

Benzin: 20.13TL

Motorin: 26.90 TL

LPG: 11,25 TL

ANKARA

Benzin: 20.26 TL

Motorin: 27.01 TL

LPG: 11.37 TL

İZMİR

Benzin: 20.24 TL

Motorin: 27.02 TL

LPG: 11,04TL

Ağustos genelinde benzine yüzde 9 civarında indirim gelirken, motorin fiyatı yüzde 9.7 zamlandı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında, 1 Ağustos'ta ortalama 24.47 lirayken bugün itibarıyla 26.84 lira oldu.

İLK 8 AYDA YÜZDE 100'Ü AŞTI

Habertürk'te yer alan habere göre, 2022 genelinde ise ilk 8 ayda benzine yüzde 56, motorine ise yüzde 110,4 zam geldi.