Benzin Motorin ve Lpg Fiyatında Büyük İndirim Bekleniyordu! Benzindeki İndirim Herkesi Şok Etti Benzinin litre fiyatında indirim kararının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar belli oldu. Petrolün varil fiyatı yaklaşık 65 dolar civarındayken 7 lira civarında satılan benzin bugün petrolün varilinin 1 dolar bile etmediği dünya düzeninde 5,35 liradan satılıyor peki petrol bugün tekrar 60 dolar seviyesine çıksa benzinin fiyatı 15 lira mı olacak Neden bu indirimler pompa fiyatlarına yansımıyor

Benzin Motorin ve Lpg Fiyatında Büyük İndirim Bekleniyordu! Benzindeki İndirim Herkesi Şok Etti Benzin Motorin ve Lpg Fiyatında Büyük İndirim Bekleniyordu! Benzindeki İndirim Herkesi Şok Etti Benzinin litre fiyatında indirim kararının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar belli oldu. Petrolün varil fiyatı yaklaşık 65 dolar civarındayken 7 lira civarında satılan benzin bugün petrolün varilinin 1 dolar bile etmediği dünya düzeninde 5,35 liradan satılıyor peki petrol bugün tekrar 60 dolar seviyesine çıksa benzinin fiyatı 15 lira mı olacak Neden bu indirimler pompa fiyatlarına yansımıyor Petrolün varil fiyatı yaklaşık 65 dolar civarındayken 7 lira civarında satılan benzin bugün petrolün varilinin 1 dolar bile etmediği dünya düzeninde 5,35 liradan satılıyor peki petrol bugün tekrar 60 dolar seviyesine çıksa benzinin fiyatı 15 lira mı olacak Neden bu indirimler pompa fiyatlarına yansımıyor geçen günlerde de gündemden düşmeyen kayserideki lpg fiyatları tüm türkiyede 1 lira civarı düşüş olan lpg fiyatında ortalama 2,25 - 2,50 seviyeleride satılan lpg kayserideki firmaların kendi aralalrında anlaşıp hala 3,15 seviylerinden Lpg yi satması anlaşılır gibi değil neden bunlar denetlenmiyor neden ceza yazılmıyor Bu açgözlülerin yaptığı hükümeti yıpratmak değilmidir ? Kayseri'ye müdahale gerekiyor Müdahalae edilmedikçe bu diğer illerede sıçrayacak ve önü alınmaz bir kaosa dönüşebilir Koronavirüs salgını dünya piyasalarını etkilemeye devam ederken, ABD'de petrol fiyatları sert düştü. Bir dönem 100 dolardan satılan petrolün varili, 1 doların altına kadar indi. 0.99 cent seviyesini gören petrolün varili daha sonra 1.5 dolar seviyesine yükseldi. Petroldeki bu düşüş, ülkemizdeki pompa fiyatlarına yansıtıldı. 8 KURUŞ İNDİRİM Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre; indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 8 kuruş olarak yansıyacak. ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE YENİ FİYATLAR Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5.34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.20 liradan 5.12 liraya, İzmir'de de 5.37 liradan 5.29 liraya inecek. AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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