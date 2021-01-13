Benzin, Motorin ve LPG'de Büyük İndirim yapılacak

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; Benzin, motorin ve LPG'de indirim yapılacak. ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacaktır.
Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta karşılanan ÖTV miktarları (KRŞ/LT)
Benzin: 20 kuruş
Motorin: 25 kuruş
LPG Otogaz : 70 kuruş
Bu miktarlardaki ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacaktır.
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