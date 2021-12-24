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Benzin, Motorin ve LPG''de Büyük İndirim!

Benzin, Motorin ve LPG'de indirim EPGİS akaryakıt ürünlerinde ÖTV karşalanmaları bittikten sonra indirimler pompa fiyatlarına yansıyacaktır açıklaması yayımladı.

Benzin, Motorin ve LPG''de Büyük İndirim!
24 Aralık 2021 Cuma 19:03
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre;
Motorin ve LPG'de indirimler pompa fiyatına yansımaya başladı LPG'de bu gece yarısından geçerli olmak üzere gerçekleşecek.
LPG'de yapılacak toplam 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, Motorin'de ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.

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HASAN ARPA - 3 dakika önce
ÜLKE ZORDA İNSANLAR ZORDA KALDIRIN ŞU ÖTV Yİ YAZIKTIR GÜNAHTIR BU MİLLETE YAZIK GERÇEKTEN ÇOK YAZIK
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