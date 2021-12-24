Benzin, Motorin ve LPG''de Büyük İndirim!

Benzin, Motorin ve LPG'de indirim EPGİS akaryakıt ürünlerinde ÖTV karşalanmaları bittikten sonra indirimler pompa fiyatlarına yansıyacaktır açıklaması yayımladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre;

Motorin ve LPG'de indirimler pompa fiyatına yansımaya başladı LPG'de bu gece yarısından geçerli olmak üzere gerçekleşecek.

LPG'de yapılacak toplam 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, Motorin'de ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.