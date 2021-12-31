Benzin, LPG ve motorine dev zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 61 kuruş, oto gaz Lpg ye 78 kuruş, motorine ise 1 lira 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Dün gün içinde peş peşe tarihi zirveleri gören dolar, ve brent petrol fiyatlarının artması akaryakıt fiyatlarında da baskı yarattı. Yaşanan yükselişin ardından sektörde yeni zam gündeme geldi. 1 ocak 2022 saat 00.00'dan itibaren gecesi itibarıyla geçerli olacak şekilde akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı gerçekleşti. Konuya ilişkin resmi açıklama, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapıldı. BENZİNE 61 KURUŞ ZAM çok değil 1 gün önce 30 Aralık gecesi benzinde 68 kuruşluk fiyat artışının ardından 1 ocaktan itibarende; benzin grubunda 0.61 TL fiyat artışı oldu. MOTORİNE 1 LİRA 29 KURUŞ ZAM Motorin grubunda da 1,29 TL'lik artış görüldü. LPG'YE 78 KURUŞ ZAM LPG'de ise 78 kuruşluk bir artış yaşandı. Yapılan Zamlar sonrasında vatandaşlar sosyal medya dan adeta ateş püskürerek çok sert eleştiriler yapmaya başladı.

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