Benzin'de İndirime Devam 51 kuruş Daha İndirim Kararı

Petrol fiyatlarında Rusya ile Suudi arabistanın üretim gerginli ardından brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 50 ye varan değer kaybetmişti brent petrol varil fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

10 Mart'ta akaryakıt fiyatarındaki yapılan ilk indirimde benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü.

BENZİNDE İKİNCİ İNDİRİM Geldi

EPGİS, tarafından yapılan açıklamada benzinin litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Böylelikle bir hafta içerisinde benzinin litre fiyatında 1.11 liralık düşüş yaşanacak.

MOTORİNDE Şuan ikinci Bir İndirim Yok

EPGİS, tarafından yapılan açıklamada Motorinde ise herhangi bir indirim olmayacak. Motorinin litre fiyatı Ankara'da 5,74; İstanbul'da 5,67; İzmir'de ise 5,75 lira...

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