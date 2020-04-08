'Ben yarbayım, maaşın kadar konuş' diyen şahsa çifte soruşturma

Bursa Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklmasında, trafik kontrol noktasında, durdurulduğu için polis memurlarına yüksek sesle bağıran, "Ben yarbayım, maaşın kadar, rütben kadar konuş, Aramızda kaç gömlek var " diyerek hakaret eden şahıs hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından adli, Valilik tarafından da idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İşte Bursa Valiliğinden son dakika açıklaması:

"Basın Duyurusu (2020-50)

Yol kontrol uygulama noktasındaki 07.04.2020 günü sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında Polis Memurları ile Yarbay olduğunu iddia eden araç sürücüsü arasındaki hakaret içerikli tartışmanın, İlimiz İzmir-Bursa Otoyolu Gişelerinde bulunan Polis Uygulama Noktasında 31.03.2020 tarihinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli, Valiliğimiz tarafından da idari soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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