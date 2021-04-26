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Belediyelerin lüks makam aracı almada keşfettiği yeni yöntem!

Rize'nin Çayeli Belediyesi ile Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi'nin ardından Düzce'nin Gümüşova Belediyesi değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 2021 model Volvo Jeep'i "İtfaiye öncü aracı" adı altında 580 bin TL'ye satın alarak makam aracı yaptı.

Belediyelerin lüks makam aracı almada keşfettiği yeni yöntem!
26 Nisan 2021 Pazartesi 00:05

Gümüşova Belediyesi, itfaiye öncü aracı satın almak için ihale açtı. 2 kez iptal edildikten sonra Nisan ayında gerçekleşen ihale ile itfaiye öncü aracı satın alındı. Satın alınan lüks cip makam aracı yapıldı.

İTFAİYE ÖNCÜ ARACINA 580 BİN TL ÖDEDİ

Edilen bilgiye göre, belediye daha önce makam aracı olarak kullanılan ful donanımlı lüks makam aracını 300 bin TL’ye sattı. Ardından değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan Volvo marka lüks aracı “İtfaiye öncü aracı” adı altında 580 bin TL’ye satın alarak makam aracı yaptığı öğrenildi. Belediyelerin, itfaiye öncü aracı olarak aldıkları otomobillerde KDV, ÖTV ve MTV avantajları kullanılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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