Su faturaları ertelendi mi?, Su faturaları bu ay ödenecek mi?, İstanbul Ankara İzmir Kayseri Diyarbakır Şanlıurfa Bursa Eskişehir su fatura borçları ertelendi mi? Gibi Soruların Cevabını Halk Sürekli Merak Ediyor Beklenen Yasa Meclis'te yapılan düzenlemeyle, belediyelere su faturalarını 3 ay erteleme yetkisi verildi.Buna göre; konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçları, belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek.

Belediyelere Su Faturalarını Erteleme Yetkisi Verildi! İşte Borcu Erteleyen Belediyeler

Su faturaları ertelendi mi?, Su faturaları bu ay ödenecek mi?, İstanbul Ankara İzmir Kayseri Diyarbakır Şanlıurfa Bursa Eskişehir su fatura borçları ertelendi mi? Gibi Soruların Cevabını Halk Sürekli Merak Ediyor Beklenen Yasa Meclis'te yapılan düzenlemeyle, belediyelere su faturalarını 3 ay erteleme yetkisi verildi.Buna göre; konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçları, belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek.

Koronavirüsün yurt genelinde tüm şehirlere yayılmasının sonrasında Devlet çeşitli tedbirler almaya devam ediyor ve insanlar evlerinde kalmaya başladı.

Dışarı çıkamayan vatandaşlarda, faturaların ertelenmesi yönünde bir beklenti oluştu. Konuyla ilgili Meclis'te çalışma yapıldı.

Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

3 AYLIK ERTELEME SEÇENEĞİ

Çıkan yeni kapsamına göre; konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçları, belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek.

Şuana Kadar hiçbir belediyeden açıklama gelmedi Açıklama Geldikçe Aşağıda Sizler İçin Yayımlayacağız

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