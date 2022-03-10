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Belediyelerden Para Yardımı Kimler Alabilir? Başvuru nasıl yapılır? BAŞVURU EKRANI

Belediyeler tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar, nakdi desteğe ihtiyacı olan aileleri bir nebze desteklemektedir. Türkiye’deki birçok belediye ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım desteğinde bulunuyor. ‘’Belediyelerden para yardımı kimler alabilir?’’ sorusunun cevabı ise belediyeden belediyeye değişiklik gösteriyor.

Belediyelerden Para Yardımı Kimler Alabilir? Başvuru nasıl yapılır? BAŞVURU EKRANI
Ömer
Ömer
10 Mart 2022 Perşembe 20:10

Her belediyenin kendine özel belirlediği sosyal yardım standartları bulunuyor. Fakir aileler için sunulan bu desteklerin belediyelere göre şartlarını ve başvuru formunun nasıl doldurulacağını yazımızda işledik.

Ülkemizde birçok kurum, kuruluş ve tüzel kişilik insanlara para yardımı yapmaktadır. Kaymakamlık para yardımları ve özel kurum/kuruluş destekleri dışında belediyeler de maddi destekler de bulunmaktadır. SGK haber sitesi olarak daha önceki yazılarımızda birçok para yardımı türünü ve şartlarını işlemiştik:

  • Devlet elektrik parası desteği,
  • Ölüm yardımı parası,
  • Öksüz yetim yardımı parası,
  • Doğum yardımı parası.

Devletin yaptığı bu yardımlar dışında belediyeler tarafından yapılan yardımları bu yazımızda ele alacağız.

BELEDİYE PARA YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Belediyeler tarafından yapılan para yardımları ihtiyaç sahiplerine verilmektedir. Belediyeler bünyesinde hizmet sunan Sosyal Hizmetler/Yardım birimi tarafından belirlenen yardıma muhtaç kişi ve aileler için yardım yapılmaktadır.

Ayrıca belediyeler tarafından nakdi yardımın dışında belediye sosyal yardım kartı ile alışveriş desteği sunulur. Sosyal yardım kartı hakkında detayları daha öne işlemiştik. Bu konu hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de birçok belediye nakdi yardım sunmaktadır:

  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. İzmir Büyükşehir Belediyesi

      Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kartı Başvurusu 2022       

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için sunulan sosyal yardım başvurusu için şu adımları izleyiniz:

#ADIM-1: İnternet tarayıcınızı açarak adres kısmına ‘’Bursa Belediyesi Yardım’’ adresine girin.

#ADIM-2: Karşınıza çıkan ekranda ‘’Sosyal Destek Başvuru Formu’’ butonuna tıklayınız.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için sunulan sosyal yardım başvurusu için şu adımları izleyiniz:

#ADIM-1: İnternet tarayıcınızı açarak adres kısmına ‘’Bursa Belediyesi Yardım’’ adresine girin.

#ADIM-2: Karşınıza çıkan ekranda ‘’Sosyal Destek Başvuru Formu’’ butonuna tıklayınız.

#ADIM-3: Bu bölümde sizden birçok bilgi talep edilecektir. İstenen bilgileri eksiksiz olarak doldurmanız gerekiyor.

KİŞİSEL BİLGİLER:

#ADIM-4: Tüm bilgileri doğru şekilde doldurduktan sonra ‘’Doğrulama Kodu’’nu giriniz.

#ADIM-5: Sonrasında ‘’Ön Başvuru Oluştur’’ butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayınız.

İBB YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB Aile Destek Paketi kapsamında; yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi kişileri/aileleri bir araya getiriyor. İBB aile destek paketi kapsamında verilen aylık 250 TL yardım başvurusu adımları şöyledir:

#ADIM-1: Başvuru için “İBB Web Portalı” adresine giriş yapınız.

#ADIM-2: Sayfada yer alan ‘’Sosyal Yardım Başvuru’’ butonuna tıklayınız.

#ADIM-3: Bu kısımda sizden bilgiler istenecektir. İstenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurunuz.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, nakdi yardımlar için bizzat başvuru alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğüne giderek sizae verilecek formu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz.

Sosyal yardım ile alakalı sorularınız varsa 293 17 02 numarasını arayarak yetkililerden detaylı bilgi alabilirsiniz.

NOT: Belediyeler dışında devlet tarafından yapılan SED yardımı, karşılıksız kaymakamlık bursu, esnaf yardımı ve kömür yardımı gibi konuları da sitemizden inceleyebilirsiniz. Ayrıca; nakdi yardım dışında belediye erzak yardımları hakkında detaylara buradan ulaşabilirsiniz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Maddi Yardım Başvurusu ve Şartları #Belediye Erzak Yardımı Başvurusu #Mama ve Bez Yardımı Nasıl Alınır #başvuru şartları
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