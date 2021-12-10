Belediyeden 2.200 işçiye sürpriz! 700 TL fatura desteği

Belediyeden 2 bin 200 çalışanına 700 TL fatura desteği Muratpaşa Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte artacak elektrik ve doğalgaz faturalarının yükünü hafifletmek için 2 bin 200 çalışanına 700'er TL destek ödemesi yapacak. Belediye işçisine yapılacak 'kara kış' yardımı toplam 1 milyon 540 bin TL olacak.

Muratpaşa Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte artacak elektrik ve doğalgaz faturalarının yükünü hafifletmek için 2 bin 200 çalışanına 700'er TL destek ödemesi yapacak. Belediye işçisine yapılacak 'kara kış' yardımı toplam 1 milyon 540 bin TL olacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, Antalya'nın 513 bin nüfuslu ilçesinde ihtiyaç sahipleri için açıkladığı 6 milyon liralık Kara Kış paketinin ardından bir destek paketi de belediyenin iştiraki şirketi Falez AŞ bünyesinde çalışan işçiler için geldi.

İLK ÖDEME BU AY

Muratpaşa Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte artacak elektrik, doğalgaz faturalarına destek için belediye işçilerine 1 milyon 540 bin liralık ödeme yapacak. Muratpaşa Belediyesi şirketi Falez AŞ bünyesinde 2 bin 200 çalışanı kapsayan destek ödemesi, iki parça halinde yatırılacak. İlk ödeme bu ay içinde 300 lira olarak çalışanların hesaplarına yatırılacak. İkinci ödeme ise ocak ayında 400 lira olacak.

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi'nin ilçedeki ihtiyaç sahipleri için açıkladığı 6 milyon liralık Kara Kış paketinin 900 bin lirası eğitim ve kırtasiye, 1 bin 100 bin lirası nakit, 3 milyon lirası sıcak yemek ve 1 milyon lirası da kuru gıda yardımı olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.