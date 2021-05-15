Belediye şirketindeki görevden kaynaklı soruşturmalar nasıl yürütülür?

Danıştay Birinci Dairesi, kişinin belediye şirketlerindeki görevinden kaynaklanan eylemlerinin, belediyedeki genel sekreterlik görevi sebebiyle olmadığı gerekçesiyle eylemlerinin genel hükümlere göre soruşturulması gerektiğine hükmetmiştir.

Soruşturma konusu olayda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Vekilliği ile birlikte PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevi de son bulan ilgilinin yetkisiz olarak PORTAŞ'ta Genel Kurul yapılamayacağına ilişkin ilan verdiği gerekçesiyle hakkında ön inceleme başlatılmıştır.

Hakkında ön imceleme sonucunda soruşturma izni verilmemesi kararı verilmiştir.

Danıştay Birinci Dairesi, Belediye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulduğu ve yönetildiği, PORTAŞ'ın ticari şirket statüsünde olduğu, ilgilinin özel hukuk hükümlerine tabi bu Şirketteki görevinin, kamu görevi olmadığı, ilgiliye isnat edilen eylemin de görevinden kaynaklanmadığı, 4483 sayılı Kanun kapsamında kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevin ifasından kaynaklanmayan bu eylemin genel hükümlere göre soruşturulması gerektiğine hükmederek soruşturma izni verilmemesine yönelik kararı kaldırmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

BİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/1248

Karar No: 2020/1034

KARAR

HAKLARINDA ÖN İNCELEME YAPILAN : . -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

İtiraz Edilen Karar: Hakkında ön inceleme yapılan için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanının 27.8.2019 tarih ve 2019/870 sayılı kararı.

KARARA İTİRAZ EDEN: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili Av. .

Soruşturulacak Eylem: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki Genel Sekreter Vekil olarak görev ve yetkisi 18.4.2019 tarihinde hukuken sona erdiği, dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketindeki (PORTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevi son bulduğu halde, PORTAŞ'ta, olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılması yönündeki 22.4.2019 tarih ve 9814 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan olağanüstü Genel Kurul davet ilanına karşılık 29.4.2019 tarih ve 9818 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, hukuki dayanağı olmadan ve yetkisiz olarak PORTAŞ'ta olağanüstü Genel Kurul yapılamayacağı yolunda ilan vermek.

Eylem Tarihi: 2019 Yılı.

Çevre ve Şehircilik bakanlığının 29.7.2020 tarih ve E.160523 sayılı yazısıyla gönderilen dosya, çevre ve şehircilik Bakanının 27.8.2019 tarih ve 2019/870 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara şikayetçi tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Mehmet Ali Yaldızci'nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçların bu Kanun kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, .'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı kadrosunda olup 24.12.2018 tarihinde vekaleten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri olarak görevlendirildiği, adı geçenin 8.4.2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Vekilliği görevinden istifa ettiği, 18.4.2019 tarihinde de istifasının kabul edilerek hukuken ve fiilen bu görevinin sona erdiği, dolayısıyla Genel Sekreter Vekilliği görevi nedeniyle PORTAŞ'taki Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevinin de son bulduğu, ancak .'nun PORTAŞ'ta olağanüstü Genel Kurulu toplantısı yapılması yönündeki 22.4.2019 tarih ve 9814 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan olağanüstü Genel Kurul davet ilanına karşılık 29.4.2019 tarih ve 9818 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde hukuki dayanağı olmadan ve yetkisiz olarak PORTAŞ'ta, Genel Kurul yapılamayacağına ilişkin ilan verdiği yolundaki eylem sebebiyle adı geçen hakkında ön inceleme yapılıp yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmemesine karar verilmişse de, Belediye şirketi olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan ve yönetilen PORTAŞ'ın ticari şirket statüsünde olduğu, .'nun özel hukuk hükümlerine tabi bu Şirketteki görevinin, kamu görevi olmadığı, ilgiliye isnat edilen eylemin de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden kaynaklanmadığı, bu görevi sebebiyle de işlenmediği, 4483 sayılı Kanun kapsamında kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevin ifasından kaynaklanmayan bu eylemin genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği anlaşıldığından, itirazın kabulüyle. için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanının 27.8.2019 tarih ve 2019/870 sayılı kararının kaldırılmasına,

Dosyanın, belirtilen eylem nedeniyle hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması gereken . yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Ankara cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile itiraz edenin vekiline gönderilmesine 15.9.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.