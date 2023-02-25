Belediye şirket işçilerine kadro var mı? 2023 Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?

"Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde 4B’li çalışanlar 4A’ya geçecek. 600 bine yakın sözleşmeli personel sözleşmeliye kadro ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?

"Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeliye kadro gelmesi durumunda; 4B'den 4A'ya geçiş olacak ve 3+1 modeline göre kadroya geçecek sözleşmeliler kademe, tayin ve izin hakkı elde edecek. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?

BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO SON DURUM

Kadro kapsamı dışında olanlar; sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli sağlık yöneticisi, sözleşmeli Meclis danışmanı ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarından oluşuyor.

TAŞERON VE BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise taşeron işçiye kadro konusu ile ilgili şunları söylemişti:

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

Belediye şirket işçilerine kadro gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.