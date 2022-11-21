Belediye Şirket İşçilerine Kadro çalışması Meclis’te, Belediye İşçilerine Kadro verilecek mi?

Belediye Şirket İşçilerine Kadro ve 696 Sayılı KHK Zorunlu Emeklilik, meclis gündeminde! Belediye işletmelerinin çalışanları için personel sorunu açıkça ortaya çıktı. TBMM'de belediye işletmelerine personel alımı konusu gündeme geldi. Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, belediye şirketlerinde çalışan personel alımının istenmesi meclis konusunu görüşürken, belediye şirketi çalışanlarına da soru sorarken taşeron personelle ilgili son durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sordu. Bu dilekçe ile belediye işletmesi çalışanlarının talepleri net bir şekilde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e iletildi.

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİSİNE KADRO: İŞTE O ÖNERGE

Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerimizin kadroya geçirilmesi sorunu uzun yıllardır devam etmektedir. Konunun çözümü için 2018 yılında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bir düzenleme yapılmış belediyelerde taşeron olarak çalışan işçilerimiz belediye şirketlerine geçirilmiştir. Sayın Çalışma Bakanı her basın açıklamasında belediye işçileri sanki kadro almış gibi algı yaratmış, ancak belediye şirketlerine nakledilen bu personellerimiz belediyelerin asıl çalışma kadrolarına geçirilmemişlerdir.

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİSİNE KADRO MAĞDURİYETİ BİTMELİ

Aradan geçen bunda zamana rağmen bu personellerimizin asıl kadro, maaş, nakil gibi özlük hakları konusunda yaşadıkları mağduriyetler giderilmemiştir. Belediye şirket işçileri norm kadro ile güvenceli çalışma, 52 günlük ilave tediye, haftalık 40 saat çalışma, kadrolu işçiler ile eşit ücret ve eşit sosyal haklarına kavuşmak istemektedirler. SMS ile işten çıkarılmaları ve zorunlu olarak emekli edilmeleri son bulmalıdır.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET VERİLMELİ

Belediye şirketlerinde çalışan ancak asıl kadro alamayan yüz binlerce çalışanın kadroya geçirilmesi çalışma barışı, eşitt işe eşit ücret, çalışma güvencesi gibi konularda olumlu katkı sağlayacak, çalışanlar arasındaki eşitsizlik de böylece giderilmiş olacaktır. Aynı iş yerinde benzeri işlerde çalışan personeller arasındaki bu adaletsizlik giderildiğinde çalışma barışı da sağlanacaktır.

ÇALIŞANLAR ARASINDA EŞİTSİZLİK VAR

Belediye şirketlerinde çalışan işçilerimize asıl kadro verilmemesi bu çalışanların diğer çalışanalar oranla daha az maaş alması anlamına gelirken yıllık izin, ikramiye, nakil vb. gibi özlük hakları arasında da eşitsizliğe neden olmaktadır. İktidarların görevi ise çalışanlar arasındaki eşitliği sağlamak, Anayasa'nın kendisine verdiği sorumlulukları da dikkate alarak bu olumsuz tabloyu bir an önce kaldırmak olmalıdır.

BU ADALETSİZLİK ARTIK SON BULMALI

1- Belediye şirketlerinde işçi olarak çalışan personellerimizin sayısı nedir? Söz konusu personellerin belediyelerin asıl kadrolarına alınmaları konusunda yapılan bir çalışma var mıdır?

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda yaptıklarını söylediği çalışma, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin asıl kadro taleplerini kapsamakta mıdır?

3- Bu çalışanlar düzenleme dışında bırakılacaksa bunun gerekçeleri nelerdir? Böyle bir uygulama yeni bir haksızlık doğurmayacak mıdır? Belediye şirketlerinde işçi olarak çalışan personellerin yaşadıkları mağduriyet ve hak kayıpları ne zaman giderilecektir?