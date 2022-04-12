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Belediye işçilerinin greve gittiği Çiğli'de çöpler sokakları doldurdu

İzmir'in Çiğli ilçesinde toplu sözleşmede anlaşmazlık nedeniyle 829 işçinin greve gitmesi sonrası sokaklar çöplerle kaplanmaya başladı.

Belediye işçilerinin greve gittiği Çiğli'de çöpler sokakları doldurdu
Ömer
Ömer
12 Nisan 2022 Salı 00:36

Çiğli Belediyesi şirketi Çibel AŞ ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıktı.

İşçilerin greve gitmesi sonrası Çiğli'de çöp dağları oluşmaya başladı. Vatandaşlar durumdan şikayetçi.

Belediye başkanından açıklama

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 829 işçinin greve gitmesine ilişkin bir açıklama yaparak, önerilen teklifleri paylaştı.

"Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, siyasi oyunlar içinde olanları da biliyoruz" diyen Gümrükçü, sendikanın teklifleri kabul etmediğini anlatarak, "Aynı sendika, daha dün İzmir’de bir başka belediyede ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza atarken, Çiğli’de enflasyonu dahi kabul etmeyerek grev yolunu seçmiş, ikinci yılda anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşmenin 1 yıllık yapılması önerisini de reddederek tüm seçenekleri kapatmış, hiçbir farklı seçenek ve öneriyi de kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bu karar düşündürücüdür" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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