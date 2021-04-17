Belediye'den, başkanın eşine sağlanan uçak bileti Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay Başkanlığı ilginç kararlara imza atıyor. Belediye başkanının eşine belediyeden sağlanan uçak bileti temsil ve ağırlama gideri olarak kabul edilmedi. İşte o karar:

Yılı 2019

Dairesi 8

Karar No 197

İlam No 21

Tutanak Tarihi 16.2.2021



Belediye Başkanının eşine mevzuatta öngörülmediği halde, Belediye bütçesinden uçak bileti alınmasına ilişkin olarak;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları, 60’ncı maddesinde ise Belediyenin giderleri tek tek sayılmıştır.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesinde de belediye bütçesinde yer alan temsil, ağırlama ve tören giderlerinin esas ve usulleri düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri incelendiğinde, belediye bütçesinden yapılacak giderler içerisinde belediye başkanının kişisel harcaması niteliğinde olan harcamaların yer almadığı görülmektedir. Üstelik, Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde sayılan görev ve sorumluluklar yerine getirilirken yapılan harcamalarda, ihtiyaçların mahalli müşterek nitelikte olması hususuna dikkat edilmesi gerektiği özellikle belirtilmiştir.

Ancak, yapılan incelemede …………. Belediye Başkanının eşine, mevzuatta öngörülmediği halde belediye bütçesinden uçak bileti alındığı görülmüştür. Söz konusu harcama, mahalli müşterek nitelikte bir harcama değildir. Belediye Başkanının, bütçede temsil ve ağırlama harcamaları için ayrılan ödeneği kişisel harcamalarında kullanması, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine göre de mümkün değildir ve mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Bu itibarla, Belediye Başkanının eşine mevzuatta öngörülmediği halde, Belediye bütçesinden uçak bileti alınması sonucu oluşan ……………. TL tutarındaki kamu zararının sorumlulara müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, söz konusu tutarın …… tarih ve …... numaralı tahsildar alındısı ile Belediye Başkanı ....................den tahsil edildiği anlaşıldığından, ilişilecek husus kalmadığına, oy birliğiyle karar verildi.