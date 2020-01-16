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Belediye Başkanları İçin Şok Karar !

Belediye Başkanları İçin Şok Karar ! Belediye Başkanı yakınını işe alabilirmi?

Belediye Başkanları İçin Şok Karar !
16 Ocak 2020 Perşembe 22:26

Belediye Başkanları İçin Şok Karar !

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden  ilgili Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, epeyce birsüredir konu için çalıştıkları yerel yönetim yasası değişikliği hakkında hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini duyurdu .

Özhaseki, muhalefetin, belediyelerin soromluluğunu sınırlayacağı sebebi ile eleştirdiği yasa değişikliğinde "geriye götürücü düzenleme olmayacağını" değindi.

Özhaseki, "Kolaylaştırıcı, belediye başkanlarının önünü açacak kanunlar var genellikle" diye bahsetti. Yasayı konsensüsle çıkarmak istediklerine değindi Özhaseki, yeni kanun düzenlemesi  belediyelerin "ayaklarını yorganına göre uzatmalarını gerektirecek" maddeler bulunacağını ifade etti.

Özhaseki, yerel yönetimler yasa teklifi hazırlığı na dair BBC Türkçe'nin de yer aldığı bir grup gazetecinin sorularını cevapladı.

Yasa teklifi konusunda çalışmaların bitme aşamasına geldiğini ve rötuşların denendiğini belirten Özhaseki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkanlığında gerçekleşecek olan görüşme  sonrasında son nokta koyulacağını ve "1-2 ay içinde TBMM'ye sunabileceklerini" bildirdi.

Kaynak: Kamu Saati Özel
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