Beklenen rapor çıktı! Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüs hız sınırını aşmış

Gaziantep'te devrilen bir otobüs, kaza yapan araca müdahale eden ambulans, itfaiye ve canlı yayın aracına çarptı. Kaza nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi ise yaralandı. Kaza raporunda otobüsün 130 km hızla seyir halinde olduğu ancak o yolda hız sınırının 100 km olduğu öğrenildi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 15 CAN GİTTİ, 31 KİŞİ İSE YARALI Katliam gibi kazada aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler içinse cenaze töreni düzenlendi. 130 KM HIZ TESPİT EDİLDİ Soruşturma kapsamında oluşturulan kaza raporunda, olay yerinde otobüsün 307 metrelik fren izi tespit edildiği ve kaza sırasında otobüsteki takografın 130 kilometre hız kaydettiğine işaret edildi. YOLDAKİ HIZ SINIRI 100 KM Öte yandan otobüs şoförü tutuklanırken, TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde kazanın meydana geldiği yolda otobüsler için belirlenen hız sınırının100 kilometre olduğu öğrenildi.

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