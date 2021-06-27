Bekir Pakdemirli: Yangını kontrol altına almış durumdayız

Bakan Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki ormanlık alanda peş peşe çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde, oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

İçmeler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken; alevlere 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz ve 6 dozerle müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığın Yangın Yönetim Merkezi'nde, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

Pakdemirli, yangının kontrolden çıkmaya çok müsait olduğuna dikkati çekerek, hava sıcaklığının 35 derece, nemin yüzde 20'nin altına düştüğü, saatte 35 kilometre rüzgarın olduğu ve yerleşim yerlerine yakın olan hassas bir yangınla mücadele edildiğini söyledi.

Yangının saat 10.30 sularında tespitinin yapılıp saat 10.40 gibi ilk müdahalede bulunulduğunu aktaran Pakdemirli, "Toplamda 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz, 6 dozerle yangına müdahale edildi. 328 personelimiz görev yaptı ve şu an itibarıyla yangını kontrol altına almış durumdayız. Tekrar Alo 177 hattını bu sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımıza da hatırlatmış olalım. Bu arada sınırlarımız dışında bir yangın daha tespit ettik. İHA'larımız az evvel Yayladağı'nın kuzeyinde bir yangın olduğunu tespit ettiler. Bununla ilgili gerekli mercilere bilgiyi verdik." diye konuştu.

"İLK FIRSATTA YENİDEN AĞAÇLANDIRILACAK"

Pakdemirli, yangının ardından dile getirilen bazı iddialara da yanıt vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yangında olduğu gibi bu yangında da çeşitli spekülasyonlar, sadece iktidar karşıtlığı için birtakım söylemler dile getiriliyor. Sosyal medyadan, Twitter'dan ve diğer taraflardan olsun 'Buraya otel yapılacak' gibi söylemler var. Bunları söyleyenlerin hepsini bir şehidimizin olduğu bugün Allah'a havale ediyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın. İlk fırsatta biz buralara tekrar dikim yapacağız. Anayasanın 169'uncu maddesi zaten orman alanlarının küçültülemeyeceğini söylüyor. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir şekilde endişesi olmasın. Orman teşkilatımız her zaman olduğu gibi bugün de yarın da bir ağaç daha az yansın diye kendilerini ve vücutlarını siper etmeye devam edecekler. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

Çalışmalar sırasında orman işçisi Görkem Hasdemir'in yaşamını yitirdiğini de belirten Pakdemirli, "Görkem kardeşimizle beraber bugüne kadar 119 orman şehidi vermiş olduk." ifadesini kullandı.