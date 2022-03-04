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Bekir Pakdemirli İstifa Etti, Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi oldu

Görevinden affını isteyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?, VAHİT KİRİŞÇİ Nerelidir?, VAHİT KİRİŞÇİ hangi üniversite mezunu?

Bekir Pakdemirli İstifa Etti, Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi oldu
Ömer
Ömer
04 Mart 2022 Cuma 10:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre; Tarım ve Orman Bakanı değişti.

Görevinden affını isteyen Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu.

Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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