Bekir Bozdağ: Türkiye'ye yeni infaz uygulaması kazandırmayı düşünüyoruz

Bakan Bozdağ, cezasızlık algısına son vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Bozdağ, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak üzere hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Bakan Bozdağ, bu kapsamda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getireceklerini ifade etti.

Yeni infaz uygulaması mesajı

AA'nın aktardığına göre Bozdağ, konuyla ilgili olarak, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.

Bozdağ: Önemli adımlar atacağız

Bozdağ, "Özellikle cezasızlık algısına yol açan kimi ceza muhakemesi uygulamaları ve infazla ilgili hususları yeniden ele alıyoruz.

Bir yandan cezasızlık algısını ortadan kaldırırken, diğer yandan infazın ıslah edici, rehabilite edici fonksiyonunu öne çıkaran denetimli serbestlik müessesesini sadece serbestliğin denetimli olduğu bir müessese olmaktan çıkarıp, daha aktif bir hale getirmek ve onun da ıslah ve rehabilitasyon fonksiyonunu güçlendirmek için önemli adımlar atacağız." diye konuştu.

Bu konularda hazırlık talimatını verdiğini söyleyen Bakan Bozdağ, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Aksayan yönleri köklü bir şekilde masaya yatıracağız"

"Yeni dönemde uzlaştırma müessesesini, kamu davasının açılmasını erteleme müessesesini, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması müessesesini, şahsi davanın yeniden sistemimize kazandırılması hususunu, içtimaya dair mevcut düzenlemelerin eski ve yeni uygulamalarını birlikte değerlendirmek suretiyle yeniden ele alınması, gerekiyorsa bütün bu alanların yeniden tanzim edilmesi hususları başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanunumuzu 2005'ten bu yana geçen 17 yıllık uygulamasını ve bu uygulamada aksayan yönleri köklü bir şekilde masaya yatıracağız ve cesur adımlar atacağız."

Adalet Bakanı Bozdağ, ayrıca şunları ifade etti:

"Doğru gitmiyorsa neşter atarız"

"'Burayı biz yaptık değiştirirsek şöyle olur' yok. Yanlışsa değiştireceğiz, doğru gitmiyorsa neşter atarız. Netice alamadıysak netice alacak düzene geçeriz. Hukuk müesseselerini getirirken bizim temel amacımız, toplumumuzun adaletten olan beklentisine daha sağlıklı cevap vermek. Eğer bunlarda sağlıklı bir cevap verme imkanı arzu ettiğimiz düzeyde gerçekleşmiyorsa o zaman durup bakmayacağız.

"Türkiye'mizin birikimiyle beraber ele alacağız"

Belki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını sistemimizden tamamen çıkarabiliriz. Belki kamu davasının açılmasının ertelenmesini çıkarabiliriz. Belki de başka bir şey yapabiliriz. Bütün bunların hepsini uzmanlarla sizin gibi bizzat pratiği her gün uygulayanlarla, akademisyenlerle ve Türkiye'mizin birikimiyle beraber ele alacağız. İnfaz sistemimizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az olan suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz.

"Seri ve kısa sürede bitecek bir biçimde..."

Bizde neredeyse düşük cezalarda infaz yok. Yeni düzenleme henüz netleşmedi, çalışmalarımız sürüyor. Yeni düzenlemede dünya örneklerine de bakıyoruz. Cezası az olanların belki bir kısmında tam infaz, bir kısmını da ona göre. Yani infaz sistemimizi cezasızlık algısını hem ortadan kaldıracak hem de daha nitelikli suçların işlenmesini önleyecek şekilde yeniden dizayn etme ihtiyacı da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bu cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için değişik suç tiplerinde ceza miktarlarına bakmak suretiyle bir kısmında tam infaz, bir kısmında belli bir süre infaz ama yargılama sistemini de değiştirerek, öyle uzun uzun yargılamalar değil seri ve kısa sürede bitecek bir biçimde yeni bir usulü de ortaya koyma konusunda kararlıyız."

"Yanlışsa, biz getirdiysek düzelteceğiz"

Amacın, sistemin ıslah edilerek, daha iyi bir hale getirilmesi olduğunun altını çizen Bozdağ, infaz sisteminin sadece cezaları infaz eden bir sistem olmasından çıkarılıp infazın yanında ıslah eden, rehabilite eden, topluma kazandıran yeni bir sisteme dönüştürülmesinde kararlı olduklarını ifade etti.

AA'nın haberine göre Bozdağ, bu konuda hazırlıkların tamamlandığında seçimden önce, bu mümkün olmadığında ise seçimden sonra adımlar atılacağını kaydetti.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Bazıları 'biz getirdik, şöyle, böyle' diyenler var. Yanlışsa, biz getirdiysek düzelteceğiz. İşte hocalar, akademisyenler, kim ne derse desin. Ben yargıya bakacağım. Yanlış mı yanlış, değiştireceğiz. Sonuçlara bakacağız, bizim milletimizin beklediği sonuçları mı değil mi, değiştireceğiz. Onlar da makale yazsınlar. Biz de işimizi yapacağız." diye konuştu.