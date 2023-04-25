Nisan Personel
Nisan Personel
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0

Bekir Bozdağ duyurdu: Fahiş kira artışlarına yaptırım geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.

Bekir Bozdağ duyurdu: Fahiş kira artışlarına yaptırım geliyor
Kamusaati
Kamusaati
25 Nisan 2023 Salı 20:34

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.

Bakan Bozdağ duyurdu! Fahiş kira artışına yaptırım geliyor

3 ALTERNATİF HAZIRLADIK

Fahiş kira artışına karşı hapis cezası da yolda. Bozdağ, konuyla ilgili 3 alternatif hazırladıklarını belirterek ''Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Hapis cezası ya da adli idari para cezası gibi durumda o zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar.'' dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin de açıklama yaptı.

Bir kişinin yerine başka birinin oy kullanmasının mümkün olmadığını söyleyen Bozdağ ''Kimse kimsenin yerine Türkiye'de oy kullanamaz. Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse Türkiye'de seçime gölge düşüremez.'' diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin 500 engelli öğretmen atamasında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin 500 engelli öğretmen atamasında konuştu
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hürjet paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hürjet paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun
0
Binadan düşen beton parçası, yoldan geçen kadını hayattan kopardı
Binadan düşen beton parçası, yoldan geçen kadını hayattan kopardı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.