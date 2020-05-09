Bekçi kendine saldırmak isteyen vatandaşı böyle vurdu İşte o anlar

Bekçi görevini yaparken,saldırmak isteyen vatandaşı ayağından vurdu video izle

İstanbul Arnavutköy'de dün enteresan bir hadise gelişti. İddiaya göre fırındaki yoğunluğu engellemek isteyen bekçi araç içinde bekleyen kişilere kimlik kontrolü yapmak istedi. Araçtakilerin kimlik vermek istememesi üzerine tartışma çıktı. Bekçi "Sen benim kimliğimi alamazsın" diyen Mehmet A.'ya biber gazı sıktı. Biber gazının ardından eline sopa alrak karşılık veren Mehmet A.'yı bekçi silahını çekerek sol bacağından vurdu..

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Yaralanan şüpheli, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçta bulunan diğer şüpheli Orhan D. ise hastanenin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Orhan D.'nin uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve dolandırıcılıktan, Yüksel D.'nin ise kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve nitelikli yağma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Kişilerin geçmişine baktığımızda ne kadar sorunlu kişiler olduğunu anlıyoruz.Bekçi de haklı diyoruz.Ancak yazarımız Yaşar Köktürk'e göre bekçinin yaptığı doğru değil

Yazarımız,

Bekci silahını önce havaya

Uyarı ateşi açarak ihtarda bulunmalıydı.

Direk ayağına sıkıyor burada öbür 3 bekçiyle birlikte hareket edip 1 kişiyi ters kelepçe yapabilirdi

Bence bekçiye vuran şerefsiz haksız devletimin bekçisine vuramazsın ama benim bekçimde vatandaşını vuramaz

Takdir bilirkişi ve yargınındır

Adlı ve idari soruşturma geçirecektir bu bekçi. Karar yargınındır

dedi.