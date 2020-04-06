Bein sports (Digiturk) ligler bittiği için maç yayın ücretini alacak mı,Beinsport faturaları silinecek mi 2020

digitürk,bein sport faturaları silinecek mi, corona virüsü nedeni ile ligler ertelendi dijitürk fatura ödemesi devam edecek mi 2020

Tüm dünya ve ülkemiz covid-19 yani corona virüsü ile her alanda savaş vermeye devam ediyor.Bu savaşa süper lig maçları da dahil oldu..Salgın hastalık tehlikesi ile önce maçlar seyircisiz oynandı.Daha sonra salgının boyutları anlaşıldığında süper lig maçları tamamen ertelendi.

Ertelenen maçların ne zaman yapılacağı henüz belli değil.Hatta bu sezon oynanacak tüm maçlar iptal şuanda.Ancak özellikle aylık fatura ödeyen kullanıcılar şu soruları soruyor..Ertelenen süper lig maçları için fatura ödemeye devam edecek miyim,Bein sport yani Digitürk maç yayın ücretlerini almaya devam edecek mi,corona virüsü nedeni ile ligler ertelendi dijitürk fatura ödemesi devam edecek mi 2020?

Maç yayınları canlı olarak seyretmek isteyen birçok futbolsever maçları izleyebilmek için eski adı ile digitürk'e yeni adıyla Bein Sports'a aylık ortalama 100,120 tl gibi bir fatura ödüyor.Ancak korona virüsü nedeni ile bu sezon bitti gibi gözüküyor.

Peki izlenmeyen maçlar için neden hala Bein sports'a fatura ödemeleri devam ediyor...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu sözcüsü Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya bu konuyu gündeme getirdi!

Meclise soru önergesi veren kaya şunları sordu:

"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart 2020 tarihinden itibaren lig maçlarının ertelendiğini açıkladı. Bu karar sonucu müsabakaları canlı yayınlayan yayıncı kuruluş "Digiturk" de yayınlarına ara verdi.

Yüksek fiyat politikasıyla aboneleri tarafından eleştirilen Digiturk’te paket yayın fiyatları 19 TL'den başlayarak, 169 TL'ye kadar çıkmaktadır. Ticari işletmeler, eğlence yerleri, kahveler ve kafelerde ise yıllık abonelikler on binlerce lira ile faturalandırılmaktadır.

Bu kapsamda;

1. Yayıncı kuruluş, liglerin süresiz ertelendiği bir dönemde, vermediği hizmetin ücretini talep etmeye devam edecek midir?

2. Ücret talep edilecekse, Bakanlığınızın bir müdahalesi olacak mıdır?

3. Yayıncı kuruluş maçların oynanmadığı süreçte; abonelerine koşulsuz üyelik iptali ya da indirim gibi kolaylıklar sunacak mıdır?

4. Kulüplere, müsabakaların oynanmadığı süreçte yayın haklarıyla ilgili ödemelere devam edilecek midir?

5. Kulüplere ödemelerde ertelenme ya da indirim yapılacaksa; bu uygulama diğer abonelere de yapılacak mıdır?"

Bizde kamusaati.com olarak bu sorunun cevabını çok merak ediyoruz ve bazı adımların atılmasını istiyoruz.İzleyemediğimiz maçların parasını şu zor günlerde neden ödemek zorunda kalıyoruz?

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