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Bedrettin Gündeş PKK üyeliğinden tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş, PKK üyeliğinden tutuklandı.

Bedrettin Gündeş PKK üyeliğinden tutuklandı
Kamusaati
Kamusaati
29 Eylül 2022 Perşembe 21:11

Mersin'de, Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde terör örgütü PKK/KCK soruşturması gerçekleştirildi.

Bölücü terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ileri sürülen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonda gözaltına alınanlardan biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş idi.

PKK üyeliğinden tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bedrettin Gündeş, sevk edildiği adliyede "PKK terör örgütüne üyelikten" hakim karşısına çıktı.

Tutuklanan Gündeş, cezaevine sevk edildi.

Terör örgütüne üyelikten hapis yattığı ortaya çıktı

Öte yandan, Bedrettin Gündeş 1980'li yıllarda terör örgütü THKO üyeliğinden 4 yıl 6 ay hapis yattığı ortaya çıkmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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