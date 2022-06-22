Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti
Kamusaati
Kamusaati
22 Haziran 2022 Çarşamba 20:12

Yoklama kaçağı, saklı ve bakaya durumundaki 550 bin kişiyi yakından ilgilendiren Askeri Ceza Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye sunulmuştu.

Milli Savunma Komisyonu, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

Kabul edildi

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Öte yandan geçtiğimiz gün düzenlemenin detayları belli olmuştu.

Söz konusu düzenleme ile bedelliden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten yararlanması sağlanacak.

Ek ödeme tarifesi belli oldu

Buna göre bedelli askerlik ücreti, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanacak.

Bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar, başvurunun kabul edilmesinden sonra vazgeçerlerse yeni bir hak talep edemeyecek.

Aynı şekilde yükümlüler, bedelliye başvurup müracaat ettikleri tarihten itibaren iki ay içinde ücret ödemesi yapmamaları halinde bedelli askerlikten yararlanamayacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; güncel 56 bin 506 TL'ye yapılan beddelli askerliğin yeni düzenlemeyle ücret tarifesi ise şöyle olcak:

Her bir yıl için bir aylık asteğmen maaşı ek ödeme

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, bu duruma düştükleri tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her bir yılı için bir aylık asteğmen maaşına tekabül eden tutarda ek ödeme yapacak.

Buna göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, her yıl için 9 bin 417 TL ek ödeme yapacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Milletvekiline 17 bin, cumhurbaşkanı maaşına 40 bin lira zam geliyor mu? HABER DOĞRU MU? İŞTE DETAYLAR
Milletvekiline 17 bin, cumhurbaşkanı maaşına 40 bin lira zam geliyor mu? HABER DOĞRU MU? İŞTE DETAYLAR
0
Petrol sert düştü! Benzinde az da olsa ilk indirim haberi geldi! Motorin fiyatları ise…
Petrol sert düştü! Benzinde az da olsa ilk indirim haberi geldi! Motorin fiyatları ise…
0
Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk ziyaret! Prens Selman Ankara'da, birçok anlaşma imzalanacak
Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk ziyaret! Prens Selman Ankara'da, birçok anlaşma imzalanacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.