Bedava Sınırsız IPTV Üyeliği ( Tüm Kanallar ) - 2023, IPTV Hesaplar ve APK Uygulamaları 2023

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Bedava (Free) iP TV Hesapları 2023

(Free) iP Hesapları APK ile Ücretsiz iPTV Hesapları 2023

2023 Bedava iPTV Veren Siteler 2023

Veren Siteler 2023 Bedava iPTV Uygulamaları 2023 Free iPTV Pro Uygulaması IPTV Extreme Uygulaması GSE SMART IPTV Smart IPTV Televizo – IPTV Player IPTV Core

Telegram ile Bedava iPTV İzleme 2023

IP TV kullanıcıları, tek bir sistem üzerinden bütün platforma kolay bir şekilde erişim sağlamasının da etkisiyle uygulamayı yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Her ne kadar belirli bir ücret kapsamında bu sistemden yararlanabilse de Ülkemizde “Ücretsiz” bulma çabası her zaman bakidir. Bedava iPTV hesapları ve free iPTV veren uygulamalar sitelerin sayısı hiç de azımsanamayacak kadar fazla. Üstelik hizmet kaliteleri de oldukça tatminkâr. Yeter ki doğru alana doğru yönelin.

Bu sayede hem birçok dijital platformun yapmış olduğu yayınlara ulaşabileceksiniz hem de sahip olduğunuz IP TV’ye her hangi bir rakam ödemeden ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz. Sizler için sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz Bedava iPTV Hesapları ve Free iPTV Veren Uygulamalar siteleri listeledik.

Dünyada pek çok IPTV yayını yapan yer bulunmaktadır canlı yayın izleme imkânı sağlayan bu noktalar üzerinden ücretsiz bir şekilde ulusal kanalları ücretsiz bir şekilde izlemeniz mümkün. Bunlardan pek çoğu HD kalitede yayın yapmakta olduğunu ayrıca hatırlatayım. Stream işlemleri için birbirinden farklı pek çok alt yapı ve platform bulunmaktadır, bunlardan en yaygın olarak kullanılanlar Wowza, Xtream Codes, Nimble Streamer ve Ezserver’dır. Aşağıda listelemiş olduğum yayınlar 7/24 canlı yayın yapmayabilir. Ücretsiz olmasında bu durumun etkisi büyük olmakla birlikte çoğu yayın resmi yayıncılar tarafından halka açık bir şekilde verilmektedir. Squid TV

IPTV List

Tele.Lollo

Easy Web TV

TNT Direct

https://photocall.tv/

https://www.tdtchannels.com/

http://1m.freestreams-live1.com/

http://connectik.tv/

https://hbiptv.com/

https://www.canalesbolivianosenvivo.com/

http://www.canalesdelsalvadorenvivo.com/

https://www.cxtvlive.com/

https://database.freetuxtv.net/

https://github.com/iptv-org/iptv#playlists-by-category

Bedava (Free) iPTV Hesapları 2023

Bedava (Free) iPTV Hesapları 2022 yılında da en çok arananlar listesindeki yerini aldı. Sektörün bu denli gelişmesi de bu alana yönelik birçok platformu kurulmasına neden oldu. Telegram kanalları, Whatsapp grupları dışında birçok forum ve sözlük sitelerinde çok sayıda hesaplar paylaşılıyor. Düzgün bir şekilde çalışan ve sorun yaşamadan kullanabileceğiniz hesapların nadir de olsa karşınıza çıkması mümkün.

Fakat birçoğunun da hiçbir işe yaramayan sahte hesaplar olduğu gerçeği de kaçınılmaz. Bizler sizin için çalışan ve sorun yaşamadan kullanabileceğiniz hesapları tek tek listeledik. Arasından dilediğinizi seçip, keyifle sistemi kullanmaya devam edebilirsiniz;

Hesap Şifre William32189@gmail.com :8eqYuo@ Thomas099@gmail.com ;hZ[.ehW Stevenasd1@gmail.com _sY3)XJ+ Ronaldeqwe@gmail.com (T0R!tjQ Robert3213@gmail.com +WB-PTv1 Richardeew@gmail.com ]iUyCoZH Paul231@gmail.com )n8.JX/u Michael4324v@gmail.com &vU=]tZP Mark321@gmail.com kwA.rct Kevin123@gmail.com /wwR(1V$ Kennethdsa1@gmail.com .MFhHVEz Joseph3421@gmail.com hggqW=(

APK ile Ücretsiz iPTV Hesapları 2023

APK ile Ücretsiz iPTV Hesapları 2022 sayesinde başta bütün lig maçları olmak üzere, Exxen, Blue TV, Netflix gibi birçok dijital platform üzerinde yer alan dizi ve filmlere ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabilmeniz mümkün. 2022 yılı içinde üretilmiş APK mod hesaplarını sizler için listeledik;

Hesap Şifresi Anthony123@gmail.com &ff/,uMv Adam994@gmail.com 5WL3J*b Yasmin32@gmail.com ]XwF6k6p Ursula123@gmail.com !Rax9Nwn Susanx.a@gmail.com [BFNCcCo Sharonds@gmail.com _JUSr,f Scarlettxx.a@gmail.com /Jwk1eD, Sandra23@gmail.com (0Ds9_n) Ruth123@gmail.com (BHboASX Patricia..x@gmail.com )BL1xJ5Q Nancy.dsa@gmail.com %dL3)x&0 Michelle.x.@gmail.com _dKTXE96

Bedava iPTV Veren Siteler 2023

Bedava iPTV veren siteleri, kullanıcılarına demo sürümüyle hizmet vermektedir. Sağlamış oldukları hizmet süresi hem oldukça kısa bir süre oluyor, hem de ne yazık ki tüm kanallar aktif olarak listelenmiyor. Anlayacağınız kısa süreli deneme yayını sağlayan firmalardan ibaret.

Bu firmaların yayın kalitesini ölçümlemek için ilgili hizmetten faydalanabilirsiniz. Fakat hatırlatmak isteriz ki yayın süreniz tamamladıktan sonra yayını tekrar izlemek istiyorsanız bu durumda ücret ödeyerek satın almanız gerekmektedir. Ben denemek ve sonra da kendime ait hesap satın almak istiyorum derseniz de, aşağıda sizlere popüler ve test yayını veren IP TV sitelerini listeledik;

Galaxy IP TV

Ayservers IP TV Platformu

Smart-iptv

Justin Ip TV

TV Ip TV Tekno Shop IP TV

Canlı TV APK Ip TV

Thgss iptv

iPTV hebest

Burada canlı destek bölünden “Deneme yayını istiyorum” diyebilir ve süreli de olsa yayını test etme imkânı elde edebilirsiniz.

Bedava iPTV Uygulamaları 2023

Bedava iPTV uygulamaları özellikle de cep telefonu ya da tablet üzerinden yayın izlemek isteyen kullanıcılar tarafınca tercih edilmektedir. Bu uygulamaların bazıları tamamen ücretsiz olup kullanılabilirken bazıları da platformların deneme uygulaması olduğu için süreli yayın veriyor. Hepsini azar azar kullanırım derseniz sırayla deneyebilirsiniz.

Free iPTV Pro Uygulaması

Toplam indirme Sayısı: 100.000+ kişi tarafından indirilmiştir.

Beğeni Yıldız Sayısı: 3.8

Uygulama Boyutu:21 MB

Free IPTV Pro Uygulamasını mevcut uygulamalar arasında en üst sıraya koyabiliriz. Free IPTV Pro Uygulaması oldukça kullanışlı bir ara yüze sahip olması dışında, stabil oluşu ve sorunsuz çalışması onu rakiplerinden öne çıkartmayı başaran artı özellikleri. Ayrıca M3U ve XSPF gibi farklı türdeki listeleri de destekler. IP TV’deki yoğun kanallar arasında kendinizi kaybetmemeniz için son kanalı otomatik olarak oynatma gibi kullanışlı bir özellik eklenmiş.

Ayrıca kendinize dilerseniz favori kanallar tanımlayıp kısa yoldan ulaşabileceğiniz gibi, uygulama geçmiş kanallarınızı otomatik listeleyerek sizlere büyük kullanım konforu sağlamaktadır. Eğer bağlantı hızınız zayıfsa ya da yasaklı sitelere erişim sağlama çabasındaysanız Proxy yardımıyla bağlantı imkânı da sunulmuş. Ebeveyn kontrolü sayesinde farklı kanalları diğer aile bireylerinden saklayabildiğiniz gibi, farklı kanal listeleme yöntemleri arasından en beğendiğinizi seçerek sürekli kullanmanız mümkün.

IPTV Extreme Uygulaması

İndirilme Sayısı: 500.000+ kişi tarafından indirilmiştir.

Uygulama Boyutu: 42.9 MB

Kullanıcıların beğeni oranı: 3.8

IPTV Extreme uygulaması tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulsa da ufak bir meblağ karşılığında uygulamanın pro sürümünden faydalanma imkânı sunuyor. Kullanım açısından ikisi arasında bir fark olmasa da ücret ödeyip pro sürümünü kullanmayı tercih ettiğiniz zaman karşınıza hiçbir şekilde reklam çıkmadığı için seyir zevkiniz biraz daha yükseklerde oluyor. Gerçi çıkan reklamların da çok aşırı derecede olduğundan söz edemeyiz. Anlayacağınız pro sürümünü almasanız da çok fazla bir şey kaybetmezsiniz.

Uygulamanın özelliklerine değinecek olursak, uzaktan kumandayla entegre sistemi belki de en güzel yönü. Bu sayede uzandığınız yerden dilediğiniz içeriğe ulaşabilirsiniz. Ayrıca yedekleme sistemi de kurulmuş, dilediğiniz zaman yedek alıp cihazınızın başına bir şey gelir ve silmek zorunda kaldığınızda kendi ayarlarınızı otomatik bir şekilde tekrar kurabilirsiniz.

V ‘de günü programı gibi farklı bir özelliği sunmakla birlikte, kanalları otomatik olarak güncelleyebilme özelliği sizi büyük bir zahmetten kurtarmaktadır. Dilerseniz çok sevdiğiniz bir programı evde olmadığınız için zaman ayarlayarak kaydetmeniz, döndüğünüzde de izlemeniz bile mümkün kılınmış.

GSE SMART IPTV

Toplam İndirilme Sayısı: 500.000+ kişi tarafınca indirildi

Uygulama Boyutu: 32 MB

Beğeni Yıldız Sayısı: 4.2

GSE SMART IPTV‘nin kullanışlı bir yapısı olsa da, yukarıdaki iki popüler uygulamanın biraz gerisinde kaldığından söz edebiliriz. Fakat bu durum kesinlikle onun kötü bir uygulama olduğu anlamına gelmemektedir. Uygulamada başta Türkçe olmak üzere farklı birçok seçenekte dil alternatifi mevcut.

Ayrıca kullanımı cazip kılmak için çok sayıda tema eklenerek, kişilerin beğenisi kapsamında kullanım imkânı verilmiş. Kanalların otomatik bir şekilde güncellemesi ve farklı formatları da desteklenmesi tercih edilmesi için önemli nedenler arasındaki yerini alıyor.

Smart IPTV

Toplam İndirilme Sayısı: 100.000+ kişi tarafınca indirildi

Uygulama Boyutu: 6.6 MB

Kullanıcı Beğeni Yıldız Sayısı: 3.3

Smart IP TV uygulamasını kullanabilmeniz için bir yayın linkine ihtiyacınız var. Bunu ücretli bir şekilde temin edebileceğiniz gibi, yukarıda sizlere bilgisini aktardığımız kullanıcı adı ve şifreler yardımıyla ücretsiz bir şekilde de erişim sağlayabilirsiniz. Özellikleri emsalleriyle hemen hemen aynı diyebiliriz. Fakat menülerin karışık olduğu ve kullanımın zor olduğu diğer kullanıcılar tarafınca sıklıkla dillendiriliyor.

Televizo – IPTV Player

Toplam İndirilme Sayısı: 500.000+

Uygulama Boyutu: 17 MB

Kullanıcı Beğeni Yıldız Sayısı: 4.3

Televizo – IPTV player sektörde yeni yeni kendine yer edinmeye çabalayan bir uygulama. Fakat yeni olmasına rağmen, hızlı bir giriş yaparak neredeyse diğerleriyle aynı kullanıcı sayısına ulaştı. Eğer bu hızla ilerlemeye devam edersen piyasaya ambargo koyacağından hiç şüphe yok. Uygulama canlı yayınları kaydetme gibi bir özellik sunuyor. Onun dışında ebeveyn kanal kontrolü, otomatik güncelleme gibi sistemler diğerlerinde olduğu gibi Televizo – IPTV player uygulamasında mevcut.

IPTV Core

Toplam İndirilme Sayısı: 500.000+ kişi tarafınca indirilmiştir.

Uygulama Boyutu: 27.2 MB

Toplam Beğeni Yıldız Sayısı: 4.2

IPTV Core Uygulamasını diğerlerinden ayıran büyük bir özelliği yok. Fakat olumsuz anlamda kullanıcılar inanılmaz derecede reklam çıktığı ve reklamlar yüzünden de izlenim sağlanamadığına dair şikâyet ediyorlar. Aslında oldukça köklü ve çok sayıda kullanıcı olan bir yazılım. Kim bilir belki kullanıcı şikâyetlerine biraz kulan verip kendilerini toparlama çabası içine girebilirler.

Telegram ile Bedava iPTV İzleme 2023

Telegram ile Bedava iPTV İzleme 2022 yılında tam anlamıyla meşhur oldu. WhatsApp’ın kullanıcılar özelinde son yaptığı güncelleme sonrasında insanların ağırlıklı olarak Telegram’ı tercih etmesi birden popülaritesini ciddi oranda arttırdı. Telegram’ın en büyük özelliği olan kullanıcı grupları da bu sektörde ciddi bir şekilde kullanılıyor. En popüler bedava iPTV izlemek için Telegram grupları veya kanalları şu şekildedir;

Gruplar arasında yapılan yazışmalarda bedava izlenme yöntemleri paylaşılıyor. Gruplar sürekli değişiklik göstermekle birlikte; tvlab1, tvlab1 ve iptvturkiyetv gruplarını sektörün en popüler kanalları olarak sıralayabiliriz.

Free IPTV Nedir?

Dünya gelişen teknolojilerin de rüzgârıyla daha hızlı değişiyor… TV teknolojileri de bu değişimden üzerine düşen payı alıyor. İnternet ve TV’nin birleşim noktası olan IPTV, hızla en çok kullanılan TV izleme yöntemi olma yolunda ilerliyor. TUYAD olarak projelendirmeye çalıştığımız ‘FREE IPTV’ programı ile bu teknolojiyi farklı bir boyuta taşımayı hedefliyoruz.

Televizyon ve set üstü kutular kullanılarak internet aracılığı ile TV izleme seçeneğidir. Kanallar ülke ve dil sıralaması ile son kullanıcının tercihine sunulmaktadır.

Halen IP Receiverlar piyasada satılan 81 markanın 73’ünde mevcuttur. Son tüketici 2018 yılında %40 oranında internet televizyonculuğunu tercih etmiştir. İzleme seçenekleri arasında bulunan internet TV fiber altyapıyı kullanan internet sağlayıcıların teknolojileriyle izlenebilmektedir.

İstenilen Yerden İstenilen Yayın

FREE IPTV Türkiye merkezli uluslararası hizmet verecek bir teknolojidir. Kanal sıralaması sadece Türk yayınları değil her ülkenin yayın dili olacaktır. Sıralamada her ülkenin ücretsiz kanalları (ulusal kanalları) olacaktır. Ülkemizde ikamet eden bir Japon ya da Rus kendi dillerinde yayın izleme imkanı bulurken aynı zamanda Amerika’da ya da Almanya’da yaşayan Türk veya İspanyol da Türkçe ve/ya İspanyolca yayınlara ulaşabilecektir.

Ülkemizde imal ve ihraç edilen tüm cihazlara yüklenerek ihraç edilen ürünlerde bu hizmet standart olarak sunulacaktır. TV ve/ya Receiver üreticileri FREE IPTV sıralamasına ücret ödemeyecek ve sıralamada bulunan TV ile radyo kanalları da bulunmalarından dolayı ücret talep etmeyecektir.

Son tüketicinin her an ve mobil olarak TV ve radyo yayınlarına ulaşması da bu sistem ile mümkün olacaktır. FREE IPTV hizmeti olan TV ve RECEIVERLER diğerlerine göre daha avantajlı satış olanağı yaratacaktır. Bu cihazların üzerinde FREE IPTV ve TUYAD logoları yer alacaktır.

Yerli Markaların Bilinirliği Artacak

Türkiye merkezli FREE IPTV ülkemizdeki tüm yerel markaların yaygın basın gücü sayesinde daha büyük alanda görülme ve duyulmasına da vesile olacaktır. TUYAD Kurumsal üyelerinin hizmetine sunulan FREE IPTV başta TRT olmak üzere tüm kanallarımızın faydasına çalışmalar yapacaktır.

Son yıllarda UYDU, KABLO, TERRESTRIAL, İNTERNET TV gibi TV izleme yöntemleri arasında dünya genelinde en çok tercih edilen yöntem IPTV olarak göze çarpmaktadır. IPTV, ülkelerin gelişmişlik ölçütü kablo ve anten gereksinimi duyulmadan görüntü kirliliği oluşturmayan izleme seçeneğidir. İnternet TV her yerden izleme ve erişim özgürlüğü sağladığından dolayı özellikle mobil kullanım için en uygun içerik izleme seçeneği haline gelmiştir.

Yeni Pazarlar

Ülkemiz set üstü kutu imalatında Avrupa lideri ve dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Halen yerli üretim ile yılda ortalama 15 milyon civarında Smart TV ve 10 milyon set üstü alıcı imal ve bunların yüzde sekseni de ihraç edilmektedir. Bu cihazlara FREE IPTV uygulamasının eklenmesi ile cihaza sahip olan kişilerin bu yayınlara ulaşması sağlanması hedeflenmektedir. İzleyicilerin kumandaya eklenecek tek bir tuş ile FREE IP TV’ye erişmesi mümkün olacaktır. Birkaç yıl içinde de milyonlarca izleme noktasına ulaşılacağı ön görülmektedir. Bu sistem sayesinde sadece yayın izleme değil aynı zamanda izleyici kitlesinin kullanım alışkanlıkları da raporlanabilecek ve üreticilere farklı pazar olanakları sağlayacaktır.

TUYAD FREE IPTV Projesi ile ülkemiz kanallarını ve yerli üretici markalarını tüm dünyaya taşımayı hedeflemektedir.

Her geçen gün üye kaybı yaşayan PAY TV platformlarının da ek bir cihaz dağıtmasına gerek kalmadan FREE IPTV içerisine adapte edilecek yazılım ile abonelerine hizmet verme olanağı da sağlanacaktır. Bu uygulama tüm dünyada yaygın hale geleceğinden PAY TV Platformları yayınlarını farklı dillerde hizmete sokarak sadece Türkiye’den değil aynı zamanda birçok farklı ülkeden abone elde edecektir.

Ülkemizde ve dünyada kanıtlanmış PAY TV Platformları logosu ile yazılımlarda olacak ve son kullanıcı bu platformları tercih ettiğinde platform çağrı merkezlerinden abone olduktan sonra bu yazılım sayesinde ek bir cihaza gerek duymadan abone oldukları platform yayınlarını izleyecektir.

Abonelik işlemleri satıcı firma tarafından yapıldığında platform tarafından satıcı firmaya anlaşmamız gereği abone kazandırma primi sağlanacaktır. Böylelikle abone artarken aynı zamanda sektörde de yeni gelir kapıları oluşacaktır.

TUYAD Derneği kuruluş amaçları arasında olan sektörel gelişme yeni teknolojileri zamanında sektöre taşıma misyonu ile FREE IPTV çalışmalarına başlamıştır. Ana amacımız ülkemizde var olan sektör firma ve markalarımızın uluslararası pazarda lider konumda olmasıdır. FREE IPTV sektörün son dönemde en çok pazar payını oluşturan internet televizyonculuk pazarına büyük bir katkı sağlayacaktır.

Reyting Ölçümü Daha Kolay

FREE IPTV Sadece yayın izleme teknolojisi olarak görülmemeli aynı zamanda izleme seçenekleri ölçümleme ve izleyici kitlesinin bölgesel olarak belirlenerek bu sistem ile raporlanacaktır. Reyting raporlamaları ve anlık veriler süratli ve ekonomik olarak elde edilebilecektir.

Halen RTÜK tarafından ve TUYAD dahil birçok STK ortak çalışması ile düzenlenen “internet yayıncılığının” FREE IP TV yayın esaslarını kapsaması çalışmalarını da yapmaktayız.

Mevcut durumda FTA, Uydu veya Kablo üzerinden RTÜK’ten veya yurt dışından alınan lisanslar ile yapılan yayınların yine medya hizmet sağlayıcıların kurumsal internet sayfaları veya yetkilendirdikleri platformlar üzerinden de iletilmesi FREE IPTV ile mümkün olacaktır.

Tivibu, TV+, Digiturk Play, gibi IP tabanlı platformlar ve yapım aşamasındaki diğer platformlar bu proje ile daha hızlı yayın yapar hale gelebilecektir. Sosyal Medya Uygulamaları üzerinden erişilebilen Youtube, Periscope, Facebook gibi Sosyal medya uygulamalarına da ulaşım imkânı sağlanacaktır. İnternet ortamından yapılacak yayın ve hizmetlerin bir çatı altında tutulması ve çift taraflı iletişimin her daim varlığı sağlanacaktır.

FREE IPTV projesinde TUYAD onayı alacak firmaların platform aboneliklerinde iş birliği muhakkak ilgili platformun onayı ile mümkün olabilecektir