Bebek'ten sonra bir skandal video da Ümraniye'de çekildi! Metro istasyonunda cinsel ilişkiye girdiler

Türkiye, İstanbul'un Bebek sahilinde yaşanan cinsel ilişki skandalını konuşmaya devam ederken internete düşen yeni bir video sosyal medyada yine infial yarattı. Ümraniye Altınşehir metro durağında çekilen videoda, bir çiftin akşam saatlerinde istasyonun yanında ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

İstanbul'un Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki videosu kamuoyunun gündeminden halen düşmemişken, Türkiye güne yeni bir skandalla uyandı.

METRO DURAĞINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Akşam saatlerinde Ümraniye Altınşehir Metro durağının karanlığa bakan bölümünde çekilen videoda, bir çiftin ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

KÖPRÜDEN GEÇEN VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Duvarı kendilerine bariyer yaptıkları için çevreden görülmediklerini düşünen çiftin ilişki anları o sırada köprüden geçen vatandaşlar tarafından çok net bir şekilde görüldü.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Köprüden geçen bir vatandaş o anları kameraya alarak sosyal medyadan paylaştı. İnternete düşmesiyle viral olan görüntülerde rahat tavırlar sergileyen çiftin işlek caddede seyreden araç ve insanlara aldırış etmeden dakikalarca ilişkiye girdikleri görülüyor.

TWITTER'DA TT OLDU

Ümraniye'de çekilen video sosyal medyada infial yaratırken, Twitter kullanıcılarının art arda yaptığı yorumların ardından "ümraniye" etiketi TT oldu.