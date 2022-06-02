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Bebek'ten sonra bir skandal video da Ümraniye'de çekildi! Metro istasyonunda cinsel ilişkiye girdiler

Türkiye, İstanbul'un Bebek sahilinde yaşanan cinsel ilişki skandalını konuşmaya devam ederken internete düşen yeni bir video sosyal medyada yine infial yarattı. Ümraniye Altınşehir metro durağında çekilen videoda, bir çiftin akşam saatlerinde istasyonun yanında ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

Bebek'ten sonra bir skandal video da Ümraniye'de çekildi! Metro istasyonunda cinsel ilişkiye girdiler
Kamusaati
Kamusaati
02 Haziran 2022 Perşembe 22:50

İstanbul'un Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki videosu kamuoyunun gündeminden halen düşmemişken, Türkiye güne yeni bir skandalla uyandı.

Akşam saatlerinde Ümraniye Altınşehir Metro durağının karanlığa bakan bölümünde çekilen videoda, bir çiftin ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

Duvarı kendilerine bariyer yaptıkları için çevreden görülmediklerini düşünen çiftin ilişki anları o sırada köprüden geçen vatandaşlar tarafından çok net bir şekilde görüldü.

Köprüden geçen bir vatandaş o anları kameraya alarak sosyal medyadan paylaştı. İnternete düşmesiyle viral olan görüntülerde rahat tavırlar sergileyen çiftin işlek caddede seyreden araç ve insanlara aldırış etmeden dakikalarca ilişkiye girdikleri görülüyor.

Ümraniye'de çekilen video sosyal medyada infial yaratırken, Twitter kullanıcılarının art arda yaptığı yorumların ardından "ümraniye" etiketi TT oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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