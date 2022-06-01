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Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenler kendilerini böyle savundu: Biz dans ediyorduk

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren bir çiftin görüntüleri infial yarattı. Gözaltına alınan ve sabıka kayıtlarının kabarık oldukları öğrenilen Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Kadın kendisini "Biz dans ediyorduk" diyerek savunurken, erkek şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenler kendilerini böyle savundu: Biz dans ediyorduk
Kamusaati
Kamusaati
01 Haziran 2022 Çarşamba 01:50

İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Gündüz vakti sahilde cinsel ilişkiye giren bir çiftin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Bir otomobilin içinden kaydedilen videoda, bir çiftin yanlarında bulunan vatandaşlara ve yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yol ortasında cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Uygunsuz şekilde hareket ettikleri için gözaltına alınan şüpheliler Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Carmen Maria T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Özgür K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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