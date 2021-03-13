İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0
112 acil çağrı merkezi personel alımı
112 acil çağrı merkezi personel alımı
0
vergi dilimi asgari ücret
vergi dilimi asgari ücret
0

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı

Evliyken komşusundan hamile kalan ve geçtiğimiz sene Esra Erol'daki rahat tavırlarıyla günlerce konuşulan Esra Karakuş, aldattığı eşiyle barıştı. Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla boy boy fotoğraflarını paylaşan Karakuş, kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi.

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
13 Mart 2021 Cumartesi 00:42

Kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile yasak aşk yaşayarak hamile kalan ve çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince havalara uçan Esra Karakuş, yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz sene eylül ayında Esra Erol'un ATV ekranlarında yayınlanan programında günlerce adından söz ettiren Karakuş, sevmediğini söyleyip terk ettiği eşiyle barıştı.

EŞİYLE BOY BOY FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR

Yapılan DNA testinde çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince canlı yayında "Şu an şükür elhamdülillah diyorum" diyerek herkesi şaşkına çeviren Esra Karakuş adeta ters köşe yaptı. Şimdilerde komşusuyla yaşadığı düşünülen kadının eşiyle barıştığı ortaya çıktı. Evliliğine kaldığı yerden devam eden Esra Karakuş, mutluluk pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı

"ESKİ MAZİLERİ KARIŞTIRMAYIN"

Her fırsatta eşine olan aşkını paylaşan Karakuş, gelen eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada "Silen silsin isteyen konuşsun istemeyen konuşmasın. Hata yaptıysam kendime, her koyun kendi bacağından asılırmış. Ben hesabımı verdim. Gerisini Allah bilir. Kimseye hesap verecek zorunluluğum yok. Eski defterlerimi açmadan konuşsunlar ricam olur. Benim fotoğraf altıma yorum yazarken eski mazilerimi karıştırmayın. Rica ederim sizden" ifadelerini kullandı.

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber