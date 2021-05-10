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BBC Türkçe, tam kapanmada turistlere hizmet eden personele dikkat çekti

Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı tam kapanma tedbirlerinde, İstanbul'da otellerde turistlere hizmet etmek için çalışmak zorunda olan personeller, İngilizlere komik geldi.

BBC Türkçe, tam kapanmada turistlere hizmet eden personele dikkat çekti
10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:13

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan'da ülkemizde tam kapanma uygulamasına başlandı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan tam kapanma, 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak.

TÜRKİYE'Yİ Tİ'YE ALDI

İngiliz yayın organı BBC Türkçe, tam kapanma kararından etkilenmeyen turistleri ve onlara hizmet etmek için çalışmak zorunda olan personelleri konu başlığı alarak Türkiye'yi ti'ye aldı.

"TURİSTLER MUAF TUTULUYOR, KONAKLAMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN PERSONEL DE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

BBC Türkçe, “İstanbul’da kapanma” başlığıyla bir haber yayınladı.

Haberde, "Turizm sezonu yaklaşırken, tam kapanmanın Türkiye genelindeki vaka sayılarını düşürmesi hedefleniyor. Böylece Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının artacağı ve sektörün geçen yılın kayıplarını kısmen de olsa telafi edeceği ümit ediliyor. Tam kapanmaya rağmen İstanbul’u ziyaret eden turistler, sokağa çıkma yasaklarından muaf tutuluyor. Bunun yanında konaklama tesislerinde çalışan personel de tam kapanma döneminde çalışmaya devam ediyor. İstanbul'dan bir kare." ifadeleri kullanıldı.

BBC Türkçe, tam kapanmada turistlere hizmet eden personele dikkat çekti #1

BBC Türkçe, tam kapanmada turistlere hizmet eden personele dikkat çekti #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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