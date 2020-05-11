Bazı İllerimizde Maske Takma Zorunluluğu Getirildi! İşte O İllerin Listesi ve Detaylar

Bazı illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbileri kapsamında, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberler gibi alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İşte o iller; Gaziantepte çarşılarda maskesiz dolaşma yasağı başladı

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Gaziantep kent merkezindeki çarşılarda maskesiz dolaşma yasağı başladı. Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik bir dizi yeni tedbir alındı. Bu kapsamda kent merkezindeki ana çarşılar olarak bilinen Karagöz, İnönü, Gaziler ve Hoşgör caddelerinde maskesiz dolaşma yasağı getirildi. Yasağın ardından sabah saatlerinde söz konusu caddelerin giriş ve çıkışları barikatlarla kapatıldı. Zabıta ve polis ekiplerinin barikatlarda önlem aldığı çarşılarda, ekipler vatandaşların maskesiz şekilde çarşılara girişine izin vermiyor. Bölgeye maskesiz girmek için ısrarcı olan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanıyor. ADANA

Adanada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbileri kapsamında, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberlerde maske takma zorunluluğu getirildi. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberlerde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, karara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

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İçişleri bakanlığı tarafından yayımlanan alışveriş merkezleri, berberler ve pazar yerlerinde alınan koronavirüs tedbirleri aynen devam etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması;

MASKESİZ OLARAK EVİN DIŞINA ADIM ATMAYACAĞIZ

Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde heryerde fiziki mesafeyi koruyacağız.

Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup hayatı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı temizlik yapacağız.

Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir şekilde yürüteceğiz.

Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabileceklerini evlerini geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayici, iş dünyamıza şartlarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içersindeyiz. 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur toplamı 40 milyar lirayı buldu.

Gayrette-İstanbul Havalimanı metrosunu Eylül 2021'e kadar bitirmeyi hedefliyoruz.