Bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

BAYRAMDAN SONRA KISITLAMALAR YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ağustos ayında gerçekleştirilecek Kabine tToplantısı'nda salgınla ilgili son gelişmeler görüşülecek. Kısıtlamalar hakkında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı konusunda açıklama geldiğinde kamusaati.com'da yer alacak.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 19 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 19 bin 124, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 63 bin 580 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 63 milyon 734 bin 985'e yükseldi.

İstanbul'da 11 milyon 695 bin 896, Ankara'da 5 milyon 182 bin 400, İzmir'de ise 4 milyon 290 bin 665 doz aşı yapıldı.

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 152 oldu.