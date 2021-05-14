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Bayramda üs bölgesini ziyaret eden Bakan Akar'ın astsubay ile diyaloğu duygulandırdı

Bayramın ilk gününde üs bölgelerini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir astsubay ile girdiği diyalog duygulandırdı. Bakan Akar, Kayseri olduğunu ve üç çocuğu ile eşini uzun süredir görmediğini belirten Astsubay Başçavuş Arif Top'a kendisini memleketine götürmeyi teklif etti. Astsubay Top, Akar'ın davetine teşekkür edip vatanın ve milletin korunmasına yönelik önemli bir görev icra ettiklerini ve görev bölgesini terk edemeyeceğini söyledi.

Bayramda üs bölgesini ziyaret eden Bakan Akar'ın astsubay ile diyaloğu duygulandırdı
14 Mayıs 2021 Cuma 10:38

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerinde Mehmetçik ile bayram kutladı.

Üs bölgesini ziyaret eden Bakan Akar'ın astsubay ile diyaloğu duygulandırdı

KRİTİK BÖLGELERİ ZİYARET ETTİ

Akar ve TSK komuta kademesi, ilk olarak Irak sınırında kritik öneme sahip 2 bin 143 rakımlı Berkur Tepe Üs Bölgesi'ne gitti. Burada Mehmetçik ile bayramlaşan Bakan Akar ve komutanların bir sonraki durağı, Gürvil Üs Bölgesi ile Hava Radar Kıta Komutanlığı oldu.

Üs bölgesini ziyaret eden Bakan Akar'ın astsubay ile diyaloğu duygulandırdı

DUYGULANDIRAN DİYALOG

Akar, üs bölgelerindeki personelle de tek tek sohbet ederek bayramlarını kutladı. Bu sırada Akar ve bir astsubay arasındaki diyalog dikkati çekti. Akar'ın sorusu üzerine Kayserili olduğunu belirten Astsubay Başçavuş Arif Top, 3 çocuğunun olduğunu ve uzun süredir ailesini görmediğini ifade etti. Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u Kayseri'ye götürme teklifinde bulundu. Akar'ın davetine teşekkür eden Top, vatanın ve milletin korunmasına yönelik önemli bir görev icra ettiklerini ve görev bölgesini terk edemeyeceğini dile getirdi. Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u tebrik etti.

Bayramda üs bölgesini ziyaret eden Bakan Akar'ın astsubay ile diyaloğu duygulandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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