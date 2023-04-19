Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2023? Ramazan Bayramı ücretsiz köprüler ve otoyollar

Ramazan Bayramı vesilesiyle bayram ziyaretlerinde en çok kullanılan köprü ve otoyollar oldu. 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihinde idrak edilecek. Bayramda ve 20 Nisan'a denk gelen arefe gününde hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olup olacağı Resmi Gazete bilgileri ile netlik kazandı. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2023? Ramazan Bayramı köprüler ve otoyollar...

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı Resmi Gazete kararı ile açıklandı. Alınan karara göre bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı bildirildi. Öte yandan 23 Nisan'da da yollar ücretsiz hizmet verecek. Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2023? Ramazan Bayramı'nda ücretsiz köprüler ve otoyollar

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, tap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ

Köprü ve otoyolların yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma da ücretsiz olacak. Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.