TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0
Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0

Bayram ziyaretine giden öğretmenin acı sonu! Geride gözü yaşlı iki evlat bıraktı

Kastamonu'da akraba ziyaretine gelen bir öğretmen, apartmanın 6. katından düşmesi neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bayram ziyaretine giden öğretmenin acı sonu! Geride gözü yaşlı iki evlat bıraktı
Kamusaati
Kamusaati
12 Temmuz 2022 Salı 20:33

İnönü Mahallesi Zümrüt Sokak'ta meydana gelen olayda Kurban Bayramı ziyareti için akrabalarının yanına ziyarete gelen Merkez Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Öznur Çörekcioğlu, bulunduğu apartmanın 6'ncı katından dengesini kaybetmesi neticesinde düştü.

TALİHSİZ KADIN ZEMİNE ÇAKILDI

Beton zemine çakılan evli ve 2 çocuk annesi öğretmen Çörekcioğlu ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Çörekcioğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğretmen Çörekcioğlu hayatını kaybetti. Çörekcioğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Öte yandan Çörekcioğlu'nun yakınları hastanede fenalık geçirdi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, inceleme devam ediyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Eşinin telefonuna gelen mesajları gören koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
Eşinin telefonuna gelen mesajları gören koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
0
2022'nin en iyi 53 şehri seçildi! Listede Türkiye'den tek il var
2022'nin en iyi 53 şehri seçildi! Listede Türkiye'den tek il var
0
Fuat Oktay dünyaevine giriyor
Fuat Oktay dünyaevine giriyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.