Bayram sonrası için bomba dolar iddiası!, Dolar BORCU OLANLAR DİKKAT

En düşük memur maaşının net 22 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçmesi için çalışmalar sürüyor. Bu noktada gözler, diğer memurların maaş artışlarına çevrildi. Buna göre maaş artışının, kademeli bir biçimde ücretler arasındaki farkın dikkate alınarak yapılması bekleniyor. Memura oransal zamla birlikte seyyanen zam yapılması formülü üzerinde duruluyor.