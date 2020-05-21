BAYRAM NAMAZI BU YIL CAMİLERDE KILINABİLECEK Mİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklamada "Bu yıl maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz koronavirüs salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacak." ifadelerini kullandı. Çok merak edilen bayram namazı evde kılınabilir mi sorusuna ise "Fiili uygulama, bayram namazlarının cemaatle kılınmasıdır" yanıtı verildi.

bayram namazı toplu halde cemaatle camilerde kılınacak mı resmi açıklama 21 Mayıs 2020

Malesef.Son 2 ayda Türkiye tarihinde olağanüstü günler yaşadık,yaşıyoruz ve bir süre daha da yaşamaya devam edeceğiz.Diyanetin kesin ve net açıklaması 2020 şeker bayramında cemaatle camilerde namaz kılınmayacak.

Bazı insanlardan bu konuya yönelik eleştiriler geliyor.AVM'leri açıyorsun,berberleri açıyorsun,Camileri neden açmaktan korkuyorsun diye.

Bakın değerli kamusaati.com okuyucuları,camide namaz kılarken hoca şöyle bir şey söyler her zaman: "Safları sıklaştıralım" Yani camide cemaatle birlikte kılınan namazın amacı zaten müslümanların birbirlerine yaklaşmaları,yan yana saf tutarak ibadet etmelerini sağlamak.Ayrıca yaşça büyük bir çok insanında camide namaz kılmaya katılmak istediklerini de hesaba katacak olursak ciddi sıkıntılar yaşanabilir.

Sonuç olarak bu illetten kurtulmadığımız sürece ibadetlerimize evimizde devam edelim