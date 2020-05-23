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Bayram namazı evde kılınır mı? Ramazan Bayram Namazı nasıl kılınır? 2020 İşte Bayram Namazı Kılınışı (Resimli Anlatım)

Bayram namazı evde kılınır mı? Ramazan Bayram Namazı nasıl kılınır? 2020 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 nedeniyle camilerde kılınamayacak olan bayram namazı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir” dedi İşte Bayram Namazı Kılınışı (Resimli Anlatım)

Bayram namazı evde kılınır mı? Ramazan Bayram Namazı nasıl kılınır? 2020 İşte Bayram Namazı Kılınışı (Resimli Anlatım)
23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:55

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kılınmayacak olan bayram namazı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erbaş Mesajında şu ifadelere yer verdi:



'Değerli kardeşlerim, gelişiyle kalplerimize huzur, hayatımıza bereket ve nice güzellik katan mübarek Ramazan ayının son günündeyiz. Rahmet mevsimiyle vedalaşmanın hüznünü yaşıyoruz.

İnşallah yarın Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Elbette bayramlar müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlardır. Şüphesiz bu heyecanın başlangıç vakti de bayram namazıdır. Ancak hepimizin bildiği gibi bir salgın sebebiyle zor ve çok hassas zamanlardan geçmekteyiz. Bu sebeple üzülerek ifade etmeliyim ki, camilerimizde bayram namazı kılamayacağız. Çünkü yüce dinimiz İslam'a göre insan hayatı ve sağlığı her şeyden daha önemli ve daha önceliklidir.


Ancak camilerimizden uzak kalmanın hüznünü bir nebze azaltmak maksadıyla, bayramın ilk gününde her ilimizin kendi

bayram namazı vaktinde, minarelerimizden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler yükselecektir. Bayramın gerçek

manasını anlamaya, yüreklerimizi aynı duyguda buluşturmaya ve beraberce daha güzel bir hayat inşa etmeye dair

Ankara'da bayram hutbesi irad edeceğim inşallah.



Dolayısıyla mevcut şartlarda bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşayabilmek için evlerimizde aile fertlerimiz ve özellikle çocuklarımızla beraber tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi tüm hazırlıklarımızı yapalım. Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine: kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim.

Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı

kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle

beraber en iyi şekilde istifade edelim.


Şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.'

Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

Bayram namazı sabah kılınan ve diğer vakit namazlarına göre kılınışında bazı farklılıklar bulunan bir namazdır.

Ramazan bayramı ve Kurban bayramı olmak üzere senede sadece iki kere bayram namazı kılındığından dolayı bazen

unutulabiliyor. Bu nedenle her bayram namazı öncesi camii de bayram namazının nasıl kılındığına dair kısa bir bilgi veriliyor ve ardından namaza başlanıyor.

Bu sayfamızdan resimli olarak bayram namazı kılınışı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

 

İşte bayram namazı kılınışı resimli anlatım...

Bayram namazı nasıl kılınır? Resimli anlatım - 2016

İmamin arkasinda yer alırız ve "Niyet ettim Allah rızasi için (Ramazan yada Kurban) Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet ederiz.

(1.)Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlarız.

Bayram namazı nasıl kılınır? Resimli anlatım - 2016

Ellerimizi bağlarız ve sessizce Subhaneke'yi okuruz.

Bayram namazı nasıl kılınır? Resimli anlatım - 2016

2. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Bayram namazı nasıl kılınır? Resimli anlatım - 2016

Ellerimizi yana salarız.

Bayram namazı nasıl kılınır? Resimli anlatım - 2016

3. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Bayram namazı nasıl kılınır? Resimli anlatım - 2016

Ellerimizi yana salarız.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

4. Tekbiri alırız.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

Rükûda üç defa

"Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

Doğrulurken

"Semi Allahu li-men hamideh"

deriz. Tam doğrulunca da

"Rabbenâ leke'l hamd"

dedikten sonra

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

"Allahu Ekber"

deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :

"Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

"Allahu Ekber" diyerek otururuz.

Tekrar...

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

"Allahu Ekber"

deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :

"Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

"Secdeden "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkarız, böylece Bayram namazının ikinci rekatı başlamış olur.

Ayağa kalkınca elleri bağlarız. İmam Fatiha ve bir sure okur. Hiç birşey okumadan imamı dinleriz.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

1. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

Ellerimizi yana salarız.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

2. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

Ellerimizi yana salarız.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

3. Tekbiri alırız.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

Ellerimizi yana salarız. 4. Tekbiri alırız. Ellerimizi yukarıya kaldırmadan ve bağlamadan "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

Rükuda üç defa

"Sübhane rabbiyel azim" dedikten sonra doğruluruz

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

Doğrulurken

"Semi Allahu li-men hamideh"

deriz. Tam doğrulunca da

"Rabbenâ leke'l hamd"

diyerek...

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

"Allahu Ekber"

deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :

"Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

"Allahu Ekber" diyerek otururuz.

Tekrar...

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

"Allahu Ekber"

deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :

"Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

"Allahu Ekber" deyip:

"Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra

"Ettehiyyâtü, Allâhumme salli, Allâhumme

Bârik ve Rabbenâ" dualarını okuruz.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

Dualar bitince imamla birlikte yüzümüzü önce sağ tarafa çevirerek

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

Sonra sola

çevirip yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.

Böylece Bayram namazı sona ermiş olur.

Uyarı: Namazdan sonra hutbe okunur. Biz de hutbeyi dinleriz.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #bayram namazı #bayram namazı nasıl kılır #bayram namazı kılınışı #bayram namazı 2020
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