Bayram namazı evde kılınır mı? Ramazan Bayram Namazı nasıl kılınır? 2020 İşte Bayram Namazı Kılınışı (Resimli Anlatım)

Bayram namazı evde kılınır mı? Ramazan Bayram Namazı nasıl kılınır? 2020 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 nedeniyle camilerde kılınamayacak olan bayram namazı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir” dedi İşte Bayram Namazı Kılınışı (Resimli Anlatım)
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kılınmayacak olan bayram namazı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erbaş Mesajında şu ifadelere yer verdi:
'Değerli kardeşlerim, gelişiyle kalplerimize huzur, hayatımıza bereket ve nice güzellik katan mübarek Ramazan ayının son günündeyiz. Rahmet mevsimiyle vedalaşmanın hüznünü yaşıyoruz.
İnşallah yarın Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Elbette bayramlar müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlardır. Şüphesiz bu heyecanın başlangıç vakti de bayram namazıdır. Ancak hepimizin bildiği gibi bir salgın sebebiyle zor ve çok hassas zamanlardan geçmekteyiz. Bu sebeple üzülerek ifade etmeliyim ki, camilerimizde bayram namazı kılamayacağız. Çünkü yüce dinimiz İslam'a göre insan hayatı ve sağlığı her şeyden daha önemli ve daha önceliklidir.
Ancak camilerimizden uzak kalmanın hüznünü bir nebze azaltmak maksadıyla, bayramın ilk gününde her ilimizin kendi
bayram namazı vaktinde, minarelerimizden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler yükselecektir. Bayramın gerçek
manasını anlamaya, yüreklerimizi aynı duyguda buluşturmaya ve beraberce daha güzel bir hayat inşa etmeye dair
Ankara'da bayram hutbesi irad edeceğim inşallah.
Dolayısıyla mevcut şartlarda bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşayabilmek için evlerimizde aile fertlerimiz ve özellikle çocuklarımızla beraber tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi tüm hazırlıklarımızı yapalım. Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine: kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim.
Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı
kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle
beraber en iyi şekilde istifade edelim.
Şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.'
Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016
Bayram namazı sabah kılınan ve diğer vakit namazlarına göre kılınışında bazı farklılıklar bulunan bir namazdır.
Ramazan bayramı ve Kurban bayramı olmak üzere senede sadece iki kere bayram namazı kılındığından dolayı bazen
unutulabiliyor. Bu nedenle her bayram namazı öncesi camii de bayram namazının nasıl kılındığına dair kısa bir bilgi veriliyor ve ardından namaza başlanıyor.
Bu sayfamızdan resimli olarak bayram namazı kılınışı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
İşte bayram namazı kılınışı resimli anlatım...
İmamin arkasinda yer alırız ve "Niyet ettim Allah rızasi için (Ramazan yada Kurban) Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet ederiz.
(1.)Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlarız.
Ellerimizi bağlarız ve sessizce Subhaneke'yi okuruz.
2. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"
Ellerimizi yana salarız.
3. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"
Ellerimizi yana salarız.
4. Tekbiri alırız.
Rükûda üç defa
"Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.
Doğrulurken
"Semi Allahu li-men hamideh"
deriz. Tam doğrulunca da
"Rabbenâ leke'l hamd"
dedikten sonra
"Allahu Ekber"
deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :
"Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.
"Allahu Ekber" diyerek otururuz.
Tekrar...
"Allahu Ekber"
deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :
"Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.
"Secdeden "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkarız, böylece Bayram namazının ikinci rekatı başlamış olur.
Ayağa kalkınca elleri bağlarız. İmam Fatiha ve bir sure okur. Hiç birşey okumadan imamı dinleriz.
1. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"
Ellerimizi yana salarız.
2. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"
Ellerimizi yana salarız.
3. Tekbiri alırız.
Ellerimizi yana salarız. 4. Tekbiri alırız. Ellerimizi yukarıya kaldırmadan ve bağlamadan "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.
Rükuda üç defa
"Sübhane rabbiyel azim" dedikten sonra doğruluruz
Doğrulurken
"Semi Allahu li-men hamideh"
deriz. Tam doğrulunca da
"Rabbenâ leke'l hamd"
diyerek...
"Allahu Ekber"
deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :
"Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.
"Allahu Ekber" diyerek otururuz.
Tekrar...
"Allahu Ekber"
deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :
"Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.
"Allahu Ekber" deyip:
"Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra
"Ettehiyyâtü, Allâhumme salli, Allâhumme
Bârik ve Rabbenâ" dualarını okuruz.
Dualar bitince imamla birlikte yüzümüzü önce sağ tarafa çevirerek
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.
Sonra sola
çevirip yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.
Böylece Bayram namazı sona ermiş olur.
Uyarı: Namazdan sonra hutbe okunur. Biz de hutbeyi dinleriz.
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