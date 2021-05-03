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Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Bakan Vedat Bilgin, emekli vatandaşların bayram ikramiyelerinin 6-7 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı.

Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu
03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı emekli bayram ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftası içerisinde ödeneceğini açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyla Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberi duyurdu.

İKRAMİYELER 6-7 MAYIS'TA HESAPLARDA

Ödeme tarihlerine ilişkin bilgi veren Bakan Vedat Bilgin, ""SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti.

Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu #1

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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