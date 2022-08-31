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Bayraktar Kızılelma ilk uçuşa hazırlanıyor

Selçuk Bayraktar, muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'nın müjdesini TEKNOFEST Karadeniz'de verdi.

Bayraktar Kızılelma ilk uçuşa hazırlanıyor
Kamusaati
Kamusaati
31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:53

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST Karadeniz başladı.

Bayraktar Kızılelma'nın uçuşa hazırlanan ikinci üretim prototipi de TEKNOFEST Karadeniz'de ilk kez görücüye çıktı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yoğun ilgi gören Bayraktar Kızılelma'nın 2023 yılının ilk aylarında ilk uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı.

İlk uçuş tarihi belli oldu

Bayraktar, "İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Kızılelma'yı uçurmayı hedefliyoruz. Ülkemiz artık kendi mühimmatlarını tümüyle, Türk Savunma Sanayi'nin tasarladığı mühimmatları hem geliştiriyor hem üretiyor hem de sahada kullanıyor ve sadece bir mühimmat değil, kocaman bir mühimmat ailesinden bahsediyoruz. Bu mühimmatların hepsini AKINCI'nın yanı sıra Kızılelma da kullanabilecek." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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