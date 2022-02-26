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"Bayraktar'ı aktif kullanıyoruz" açıklamasından sonra, Rus askeri araçlarının vurulduğu görüntüler geldi

Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, önceki gün gerçekleştirdiği açıklamada "Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var, insansız hava araçları. Çok da etkililer, halihazırda kullanıyoruz" demişti. Korsunsky'un açıklamasından sonra Rus askeri konvoyunun vurulduğu görüntüler geldi. Söz konusu müdahalenin Bayraktar TB2 ile yapıldığı öne sürüldü.

Ömer
Ömer
26 Şubat 2022 Cumartesi 21:46

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 3. güne girildi. Bölgedeki gelişmeler merakla takip edilirken, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı SİHA'ların savaşta kullanılıp kullanılmadığı sorusu da çok konuşulanlar arasına girdi.

Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, önceki gün Türk SİHA'larıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkatleri çekti. Korsunsky, seyir füzelerine karşı Ukrayna'nın savunma desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti. Ülkesinin Türkiye'den tedarik ettiği askeri ekipmanlara değinen Korsunsky, "Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var, insansız hava araçları. Çok da etkililer, halihazırda kullanıyoruz. Nasıl kullanıldığına dair fotoğraflar gördüm. Harikalar" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı yetkililerin SİHA açıklamalarından sonra sosyal medyada dikkat çeken görüntüler yayılmaya başladı. Rus askeri konvoyunun tamamen etkisiz hale getirildiği müdahalenin Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Ukrayna Büyükelçiliği de Bayraktar TB2 ile ilgili paylaşımda bulundu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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