BAYKAR Yüksek Maaşla En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvuruları

BAYKAR yeni personel alımı ilanı yayınladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre en az lise mezunu adaylardan başvurular alınacaktır. Yüksek maaş ile yapılacak olan alımlar için gerekli olan son dakika açıklamaları haberimizde verilmiştir.

BAYKAR 2023 Nisan Personel Alımı

BAYKAR, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS’siz personel alımı başvurularını başlattı. Türk savunma sanayileri öncesinden olan BAYKAR, yapılan hizmetlerde kaliteyi arttırmak için personel ve işçi alımı kadrolarına yeni personeller ve işçiler alımı yapacağını duyurdu. Çok sayıda personel alımı yapılacağı konusunda açıklamalarda bulunan kurum, yüksek maaşlarla personel çalıştıracaktır. Biz de Kamu Personel Alım ekibi olarak sizlere bu ilan için gerekli olan şartları haberimizde detaylarına yer verdik. İşte alım yapılacak personel kadroları ve başvuru bilgileri...

Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İlana başvuru yapacak olan adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Seyahat engeli olmayan adaylardan başvurular alınacaktır.

Başvuru yapacak olan erkek adayların askerliğini yerine getirmiş olması veya en az 2 yıl süreyle tecilli olması gerekmektedir, iş devamlılığı için önemli bir husustur.

Adayların çalışma süreçleri itibariyle dinamik ve yoğun iş temposuna uyumlu olmaları gerekmektedir.

Yapılacak olan teknik dökümantasyon onları anlayabilecek ve aktarabilecek seviyede İngilizce dil bilgisi istenmektedir.

MS Office programlarını etkin olarak kullanabiliyor olmak gereklidir.

Tecrübeli veya tecrübesiz olarak herkes başvuru yapabilir. Fakat adayların vermiş olduğumuz başvuru şartlarını da yerine getirmiş olması gerekmektedir.

Personel alımı hangi kadrolarda yapılacak?

Kadrolar sırasıyla şöyledir; 2 medya ilişkileri, Uzay projesi 2 hafif platformlar, 3 mekanik entegrasyon, 9 retro optik sistemleri, 2 uçuş bilimleri, 3 satın alma ve tedarikçi geliştirme, 5 saha koordinasyonu, 10 elektronik sistem geliştirme, 2 haritalama, 2 insan kaynakları elemanı, 5 mekanik imalat ve kalite, 14 mekanik teknolojileri, 8 motor itki ve yer sistemleri personeli, 10 yapay zeka ve yazılım teknolojileri mühendisi, 2 web yazılım teknolojileri, 5 yapısal teknolojiler, 6 hafif platformlar ve 1 iş geliştirme kadrolarında personel alımı yapılacaktır.

BAYKAR personel alımı ilanlarına nasıl başvuru yapılacak?

Söz konusu kurum tarafından başvurular internet üzerinden elektronik yöntemlerle alınacaktır. Adaylar başvuru yapmak istediği kadroyu seçerek müracaat bilgilerini de kontrol ederek, Google arama yerine BAYKAR personel alımı açık pozisyonları yazarak başvurularını çıkan sayfa üzerinden gerçekleştireceklerdir.