Baykar holding başardı..Yerli solunum cihazı üretildi...Yerli solunum cihazı son durum 2020

Baykar Holding teknik müdürü Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazını tanıtttı.Arçelik,Aselsan,Baykar,Biyosis katkıları ile 1 ay içerisinde yerli solunum cihazı üretmeyi başardı.

Dünyayı resmen tehdit eder duruma gelen corona virüsüne karşı mücadele de en önemli klinik cihazlardan biri olan solunum cihazı üretildi.İlk etap da 100 adet olarak üretilen cihazın 1 ay içerisinde 5000 adet daha üretileceğini açıkladılar.

SELÇUK BAYRAKTAR CNN TÜRK'E CANLI YAYINDA KONUŞTU

İŞTE YERLİ SOLUNUM CİHAZI SON DURUM..MÜJDELİ AÇIKLAMA GELDİ

Selçuk Bayraktar,"Tabi bu çalışmaya 1 ay önce başladık.Ve öyle mücadeler verdik ki..Bazı arkadaşlarımız bizleri buraya kapatın,bu işi bitirene dek evimize bile gitmeyelim dediler.Tam bir milli ruhla,milli mücadele verir gibi çalıştılar.Yerli solunum cihazı bu hastalığın tedavisinde önemli rol oynuyordu ayrıca,solunum cihazının parçalarına bile ihraç yasağı geldi

O dönemde biz bu nasıl yapılır diye bir arayışa girdik.Biyosis yıllardır bu tür makinaların çalışmalarını yapıyordu onlarla bağlantıya geçtik ve kısa bir süre içerisinde sonuca vardık.ASELSAN,BİYOSİS,BAYKAR,ARÇELİK grupları olarak bu projeyi en kısa zamanda halkımızın hizmetine sunmamız gerektiğinin farkındaydık.Aselsan,Arçelik,Baykar ve Biyosis'in müthiş katkıları ile 100 adetini ürettik.

Projeyi ilk önce SN.Cumhurbaşkanımıza götürdük, onun emride ne olursa olsun en kısa sürede bunu başarmanızı istiyorum dedi.Tıp kı Çanakkale savaşında mücadele eder gibi,mücadele ettik ve yerli solunum cihazının kullanımına başlanmasına ön ayak olduk

Bugün Allaha şükür 100 adet solunum cihazı kazandırmayı başardık

Selçuk bayraktar,projeye başladığımız andan itibaren inanılmaz destek olan sağlık bakanımız Fahrettin Koca'nın desteği de bizi ayrıca motive etti. Özel elektroniklere sahip,yüksek teknoloji alt yapılı yerli solunum cihazını ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz..bu hastalığın klinik tedavisinde kullanılan tüm özelliklere sahip bir makinanın, 1 ay içerisinde 5000 adet daha üretmeyi planlıyoruz.Korona virüsü ile mücadele eden tüm hastalara destek olacak bu yerli solunum cihazı üretenlere bize destek verenlere teşekkür ederiz.

İlk etap da Başakşehir şehir hastanesinde çalışılmaya başlanılacak yerli solunum cihazı,diğer hastanelerde de kullanılmaya yakında başlanılacak dendi.

Kamusaati.com olarak Tayyip Erdoğan'ın damatı olan ortadoğuda yaptığı sihalarla savaşın kaderini değiştiren bu adama yani Selçuk Bayraktar'a sonsuz teşekkürler..

NAZMİ YAKUT