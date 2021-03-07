Batman'da 'Şehitlere Saygı, Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhinde sloganlar attı.

Batman'da vatandaşlar, "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Turgut Özal Bulvarı Batman Park AVM önünde başlayan ve "Kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez", "Polise, askere uzanan eller kırılsın" sloganlarının atıldığı yürüyüş, Atatürk Parkı'nda İl Müftüsü Turgut Erhan'ın yaptığı dua ile sona erdi.

ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE'NİN FOTOĞRAFI TAŞINDI

Yürüyüşte, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğrafı da taşındı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dila Doğu, günün teröre karşı bir olma günü olduğunu, terörü lanetlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

"BATMANLILAR TERÖRÜ LANETLİYOR"

Ankaralı, Adanalı, Sakaryalı vatanını ne kadar çok seviyorsa, Batmanlıların da vatanını o kadar sevdiğini belirten Doğu, "İzmirli, Osmaniyeli, Edirneli, teröre ne kadar lanet ediyorsa, Batmanlılar da terörü lanetliyor." dedi.

"Buradan bir Kürt kızı olarak, bütün Kürt kardeşlerim adına söylüyorum, PKK kahrolsun." diyen Doğu, şöyle devam etti:

"PKK KAHROLSUN"

"Askerimi, polisimi, korucumu ve sivil vatandaşımı şehit eden, Gara'da acımasızca 13 vatandaşımızın kafasına kurşun sıkarak, en çirkin, adi, aşağılık yüzünü bir kez daha sergileyen, doğmamış çocukları yetim bırakan PKK kahrolsun.

Diyarbakır'da evlat direnişi başlatan anneler ile Şırnak’ta 'Edi bese (Yeter artık)' diyerek sokağa düşen anneler PKK'nın sonunu getirecek. Çünkü her anne için evladı kırmızı çizgidir. Bu annelerin evlatları için yapamayacakları şey yoktur. PKK'ya da meydan okurlar, dünyayı da yakarlar."

Yürüyüşe binlerce kişinin katıldığı belirtilirken, vatandaşlar her zaman teröre karşı duracaklarını, teröre asla geçit vermeyeceklerini vurguladı.