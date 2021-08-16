Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ağır bilançosu 3 ili etkisi altına alan sel felaketinin ardından Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Sinop'ta 10, Bartın'da 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Karadeniz'in batısındaki Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından sel felaketi meydana geldi.

Tahliyelerin hızlandırıldığı bölgelerde, arama kurtarma çalışmaları da hızla devam ediyor.

AFAD, yaptığı son açıklamayla bölgenin acı bilançosunu açıkladı.

CAN KAYBI 71'E ULAŞTI

Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran AFAD, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

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Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ağır bilançosu

Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ağır bilançosu

3 ili etkisi altına alan sel felaketinin ardından Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Sinop'ta 10, Bartın'da 1 vatandaş hayatını kaybetti.

AA

16.08.2021 - 14:41

Güncelleme : 16.08.2021 - 14:42

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Karadeniz'in batısındaki Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından sel felaketi meydana geldi.

Tahliyelerin hızlandırıldığı bölgelerde, arama kurtarma çalışmaları da hızla devam ediyor.

AFAD, yaptığı son açıklamayla bölgenin acı bilançosunu açıkladı.

CAN KAYBI 71'E ULAŞTI

Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran AFAD, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da sel sularının araçları sürüklediği anlar VİDEO

47 KİŞİ İÇİN KAYIP İHBARI YAPILDI

AFAD, bölgede ihbarı yapılan kayıplara ilişkin de bilgilendirme yaptı.

8 vatandaşın hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü açıklayan AFAD, Sinop ve Kastamonu'da toplam kayıp ihbarı sayısının 47 olduğunu duyurdu

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Gündem Haberleri



Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ağır bilançosu

Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ağır bilançosu

3 ili etkisi altına alan sel felaketinin ardından Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Sinop'ta 10, Bartın'da 1 vatandaş hayatını kaybetti.

AA

16.08.2021 - 14:41

Güncelleme : 16.08.2021 - 14:42

Telegram ile paylaşGoogle News'de takip et

Karadeniz'in batısındaki Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından sel felaketi meydana geldi.

Tahliyelerin hızlandırıldığı bölgelerde, arama kurtarma çalışmaları da hızla devam ediyor.

AFAD, yaptığı son açıklamayla bölgenin acı bilançosunu açıkladı.

CAN KAYBI 71'E ULAŞTI

Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran AFAD, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da sel sularının araçları sürüklediği anlar VİDEO

47 KİŞİ İÇİN KAYIP İHBARI YAPILDI

AFAD, bölgede ihbarı yapılan kayıplara ilişkin de bilgilendirme yaptı.

8 vatandaşın hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü açıklayan AFAD, Sinop ve Kastamonu'da toplam kayıp ihbarı sayısının 47 olduğunu duyurd