Başvuru Formu Yayımlandı: İhtiyaç Sahiplerine Gıda ve Para Yardımı (Vefa Yardım Kolisi Başvurusu)

VGM'den ihtiyaç sahiplerine gıda ve muhtaç aylığı yardımı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere vefa yardım kolisi verileceği bildirildi. İçinde temel gıdaların olduğu koliler için başvuru formu yayımlandı. "Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce 81 il merkezinde kuru gıda yardımı verilmektedir." ifadeleri ile yayımlanan açıklamada başvuruların başvuru formu ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile yapılabileceğine yer verildi.

KURU GIDA YARDIM KOLİSİNİN İÇİNDE NE VAR?

GM'nin ihtiyaç sahiplerine verdiği gıda kolisi şu şekilde:

"Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır. 3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır: A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır. Yurt geneline 81 il merkezinde her ay 20.315 aile adrese teslim şeklinde bu yardımdan yararlanmaktadır. Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 defa paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir."

KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILACAK?

VGM resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan açıklamada başvuru şartlarının şu şekilde olduğuna yer verildi:

1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar.

2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

Yukarıdaki şartları taşıyanlar , başvuru formu ile birlikte VGM Bölge Müdürlüklerine müracaat edecek. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecek.

BAŞVURU FORMU

Başvuru formunun çıktısını alarak doldurun ve başvurunuzu şehrinizde bulunan Vakıflar İl Müdürlüğüne yapın.