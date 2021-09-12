Başparmağınızla yüzük parmağınızı birkaç saniyeliğine böyle esnetin. Sebebini ise çok seveceksiniz!!!

İnsan beyinde en büyük bölüm elimizi ve parmaklarımızı kontrol eden kısımdır. Parmaklarımızda da büyük miktarda sinir uçları bulunmaktadır ve bir teoriye göre belirli bir şekilde bu noktalara basıldığında, vücuda enerji dolaşımına izin veren kanalları bağlamamıza yardımcı oluyor. Bu nedenle elimizin bazı yerlerini kullanarak uyum ve sevincin tadını çıkarabiliriz.

1. Şifa için Gyan Mudra (Bilgi Mudrası)

Nasıl yapılır: Bir lotus duruşunda oturun ve ellerinizi dizinize koyun, sonra baş parmağınızın ucu ile parmak ucuna dokunun ve kalan üç parmağınızı serbest bırakın. Faydaları: Konsantrasyonu güçlendirir

Rahatlamanıza yardım eder

Uykusuzluğun tedavisi

Depresyonu giderir 2. Vaya Mudra (Hava Mudrası)



Nasıl yapılır: İşaret parmağınızı avucunuza doğru katlayın ve baş parmağınızla bastırın. Diğer parmaklarınızı ise uzatın.

Faydaları: aşırı gazı ortadan kaldırır

Havayla ilişkili sorunlar, örneğin gaz, gaz değişimi, artrit vb. 3. Şifa için Prithvi Mudra (Toprak Mudrası)

Nasıl yapılır: Yüzük parmağınızın başparmağının ucuna dokunun ve birbirine dik olarak bastırın. Diğer parmaklarınızı ise dik uzatın.

Faydaları: Vücudunuzdaki toprak öğesini dengeler

Kan dolaşımını geliştirir

Sindirimi iyileştirir 4. Agni Mudra (Ateş Mudrası):





Nasıl yapılır:

Yüzük parmağını avuca doğru kapatın ve baş parmağınızla bu parmağın ikinci boğumuna bastırın. Diğer parmaklarınızı ise dik uzatın.

Faydaları: Kolesterolü düşürür

Yağı azaltır

Metabolizmayı hızlandırır 5. Jal Mudra (Varuna Mudra / Su Mudrası)

Baş parmağınızla küçük parmak ucunuza bastırmadan dokunun ve parmakların geri kalan kısmını resimde gösterildiği gibi düz tutun Faydaları: Vücut ağrılarını azaltır

Dolaşımı güçlendirir

Ağız kuruluğunu azaltır 6. Shunya Mudra (Boşluk Mudrası)

Nasıl yapılır: Orta parmağınızın ilk boğumuna başparmak ile bastırılmalıdır. Faydaları: Baş dönmesini azaltır

Kulak, burun ve dil problemiyle baş ederler 7. Prana Şifa (Hayat Çamuru Çubuğu Mudrası)



Nasıl yapılır: Küçük parmağınızı ve yüzük parmağınızı bükün, ardından bu iki parmağın ucuyla başparmağınızın ucunu birleştirin. Faydaları: Vücudunuza enerji verir

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Göz problemlerini iyileştirir

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