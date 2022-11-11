Başkasına Ait Tapu Sorgulama – Tapu Sorgulama Kime Ait?, Harita üzerinden Ada Parsel Bilgileri Sorgulama

Harita üzerinden Ada Parsel Bilgileri sorgulama, Tapu kayıt bilgileri gayrimenkul alım satımlarında vatandaşlarımız tarafından sık sık araştırılıyor. Özellikle başkasına ait tapu kaydı bilgileri sorgulama mümkün olup olmadığı hem arsa, tapu alıcıları için hem de tarla ve parsel satıcıları için oldukça önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Sizler için hazırlamış olduğumuz yazımızda gerekli tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Başkasına Ait Tapu Sorgulama 2023

Başkasına ait tapu sorgulama birçok kişinin en merak ettiği konulardan biri arasında yer alıyor. Vatandaşlar, özellikle başkalarının tapu sicilinin nasıl sorgulama yapılacağını merak edenler, bu tür işlemlerin internet üzerinden mi yoksa tapu müdürlüklerinden mi yapıldığını araştırıyor ve konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Gerçekten de bir kişinin tapu kaydını sorgulamak isterseniz, bu sorgulama işlemi kişinin bilgisi olmadan yapılamaz. Özellikle KVKK gereği bir kişinin kişisel bilgileri, rızası olmadan başkalarıyla paylaşılamaz. Bu durumda avukatlar ancak mahkeme kararını sorgulayabilmektedir.

Başkasına Ait Tapu Sorgulama 2023

Arsa, parsel, tarla ya da konut gibi taşınmazları satın almak için söz konusu yapıların tapularının kime ait olduğunu bilmek gerekmektedir. Burada başkasına ait tapu sorgulama yapılır. Ancak bu tapunun gerçek sahibi bulunduğunda gerçekleşebilir. Tapu dairesine gittiğinizde tapu işlemi yapmak isterseniz tapu sahibine SMS gelecektir. Sorgulama sırasında karşı taraf bilgilendirilir. Normal bir durum gibi görünmeyen başkalarının eylemini kayıt altına alma süreci ancak mahkeme kararı varsa avukatlar tarafından sorgulanabilir.

T.C İle Tapu Sorgulama Şifresiz

Tapularınızı sadece e-devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bu yöntemle isim bilgisi bilinmiyorsa yeni bilgilere ulaşmak mümkün değildir. T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi alındıktan sonra sistemden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sayfasına girilir. İlgili sekmeye https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama linkini kullanarak doğrudan bağlanabilirsiniz. Kadastro sorgulama imkanı ile bilgi elde edilir. Tekrar belirtelim. Kendi tapu kayıtlarınızı sadece e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Yani kendi e-devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra başkasının tapu bilgileri görünmez. Başkasının tapusunu öğrenmek için bir avukatla anlaşmanız gerekir.

Başkasına Ait Tapu Bilgisi Sorgulama Yasal Mı?

Yazımızda daha öncede belirttiğimiz gibi başkasına ait tapu bilgisi sorgulama yasal değildir. Ancak, mülkün tapusuna bir avukat tarafından sorgu yapılabilir. Avukatlar, yasal hakları kapsamında birçok belgeye erişim hakkına sahiptir. Avukat ile anlaşma yapıldığında satın alınacak taşınmazın tapu kayıt bilgileri görüntülenebilmektedir. Başkasına ait tapu sorgulama yöntemleri;

E-devlet ile tapu sorgulamak.

Kişiyle birlikte bir tapu dairesine gitmek.

Bir avukat aracılığıyla başkasına ait tapu sorgulama yapılabilir.

Tapu Kaydı Sorgulama Neden Yasal Değil?

Avukat aracılığı olmadan tapu bilgilerini sorgulamanın yasal olmadığını belirtmiştik. Tapularla ilgili bilgiler, Gizlilik Yasası kapsamında devlet tarafından korunmaktadır. Bunun nedeni, tapu bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ve dolandırıcılık faaliyetinin artacağı düşüncesidir. Tapu sahibinin bilgilerinin bilinmesi, kötü niyetli kişiler tarafından unvanın değiştirilmesine veya değerinin altında satış yapılmasına neden olabilir.

İsimden Tapu Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Arsa, ev gibi gayrimenkullere ilişkin incelemeler ancak avukatlar aracılığıyla yapılabilir. Bunun için bir avukatla anlaşma gereklidir. Bilmek ve öğrenmek istediğiniz gayrimenkul ile ilgili bilgileri sözleşmeye dayalı olarak avukata vermelisiniz. Bu kişiye ait tüm unvan bilgilerine, kişilik hakları kapsamında yer aldığından tek başına isim ile ulaşmak mümkün değildir.

Mülkiyet unvanının adından sorgulanması gerekse bile, avukata bilgi verilerek mülkün tapusuna ilişkin bilgilerin sorgulanacağı belirtilmelidir. Kısacası taşınmazın yeri belirtmeden sadece isimden tapu sorgulaması yapmak ve bu ismin tapusundaki tüm bilgilere ulaşmak söz konusu değildir.

Başkasına Ait Tapu Sorgulama Ücreti Ne Kadar?

Kanun yolları arasında, bir başkasının tapu bilgilerin sorgulamak için uygulanabilecek tek yöntem, bir avukatla görüşmektir. Bunun dışında her sorgulama işleminin bir suç olduğu ve kişiyi büyük sorumluluk altına sokacağı unutulmamalıdır. Tüm yasal işlemlerde olduğu gibi, avukatla anlaşma yapıldığında avukatların ücretleri bulunmaktadır.

Bu ücretler, özel bir avukatla anlaşılacağından avukattan avukata farklılık gösterir. İşlemlerin tamamlanmasından sonra Tapu Müdürlüğü’nden bilgi alınması için herhangi bir ücret alınmaz. Ücretler sadece avukatın hizmet bedelidir. Bunun dışında tapu dairelerinde yapılan işlemler ücretsizdir.

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Tapu Bilgileri Sorgulama Harita üzerinden Ada Parsel Bilgileri sorgulama

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu Uygulamasına giriş yaptığınızda yukarıdaki resimde gösterilen web sayfası karşınıza çıkacaktır. Tapu üzerinde bulunan İL İlçe Mahalle Ada ve parsel bilgilerini girdikten sonra sorgula butonuna tıkladığınızda hemen harita üzerinde konumu ve ölçüsü yer alan görsel karşnıza çıkacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu Uygulaması İÇİN TIKLAYINIZ

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