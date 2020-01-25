Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Deprem Bölgesinde

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla bölgeye 3 bakan gitti ve gece boyunca çalışmalara yakından takip edildi.

Ölü sayısının 22'ye yükseldiği bölgede enkaz altında kalanların kurtarılması için büyük bir titizlikle çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardımlar Elazığ deprem bölgesine gönderilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milletinin yanında durabilmek, Elazığ' daki vatandaşları yanlız bırakmamak için harekete geçerek Elazığ deprem bölgesine gitti

ANNE VE OĞLUNUN CENAZESİNE KATILDI

Elazığ'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı.

cenaze töreninden sonra konuşan Cumhurbaşkanı başkan Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet etsin. Biz Bingöl, Van depremini yaşadık. Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık. Geçmişten bu yana birçok deprem yaşadık. Ama bu millet, sabırla bunları aşmasını bildi. Ve şimdi yine bir imtihandayız. Değerli kardeşlerim; biz, hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini verdik veriyoruz. Şimdi dee böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek. Bu enkazları kaldırarak, diğer taraftan yıkımların yerine süratle TOKİ olarak adımları atıp, yapılması gerekenleri yapacak, kimseyi açıkta bırakmayacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın. Bizler sizlerin hizmetkarıyız. Bütün meftalarımız için ruhlarına Fatiha okuyalım diyorum.." şeklinde konuştu

Daha sonra Sürsürü'deki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen başkan Erdoğan Elazığ'lılar tarafından sevgi gösterileri ile karşılandı. Milletini yanlız bırakmayan ve devletim tüm kurumlarını depremin yaşandığı andan itibaren harekete geçiren başkan Erdoğan ı Elazığ'lı vatandaşlarda yanlız bırakmadı .

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